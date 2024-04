Meevallend kwartaal voor Evonik Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Evonik heeft in het eerste kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit meldde het Duitse bedrijf dinsdagochtend. "De start van 2024 was beter dan verwacht", aldus het bedrijf uit Essen. De aangepaste EBITDA steeg met 28 procent van 409 miljoen naar 522 miljoen euro. En voor het eerst in twee jaar tijd stegen de verkoopvolumes, benadrukte Evonik. Het bedrijf herhaalde de outlook voor heel 2024. De analistenconsensus van Vara Research rekende op een EBITDA van 450 miljoen euro. De sterkste groei boekte Evonik afgelopen kwartaal bij de divisie Specialty Additives and Nutrition & Care. Na zeven kwartalen van volumedalingen, was er afgelopen kwartaal eindelijk weer sprake van een stijging, aldus het bedrijf. Evonik rekent verder op een kwartaalomzet van circa 3,8 miljard euro. Wel zei Evonik dat de marktomstandigheden moeilijk en onzeker blijven. Het bedrijf rekent nog altijd op een aangepaste EBITDA van 1,7 tot 2,0 miljard euro in 2024 op een omzet van 15 tot 17 miljard euro. Op 8 mei volgen de volledige cijfers. Het aandeel Evonik steeg dinsdag 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

