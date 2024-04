Aandeel Dr. Martens hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Dr. Martens kelderden dinsdagochtend, nadat het Britse schoenen- en kledingmerk zei dat CEO Kenny Wilson van plan is af te treden en waarschuwde voor een uitdagend jaar. Op 30 mei komt Dr. Martens met de resultaten over het boekjaar 2024. Die cijfers zullen conform de outlook en de analistenverwachtingen zijn, aldus Dr. Martens. Maar voor het nieuwe boekjaar liet de fabrikant zich somber uit. Mogelijk dat de winst vóór belastingen zal uitkomen op ongeveer een derde van afgelopen boekjaar. Er de omzet daalt naar verwachting van Dr. Martens met een eencijferig percentage. CEO Wilson wordt opgevolgd door Ije Nwokorie, de huidige Chief Brand Officer van Dr. Martens. Wel zal Wilson voor een goede overdracht zorgen. Het aandeel noteerde dinsdag bijna 30 procent lager. Het aandeel heeft het sinds de beursgang in 2021 al erg lastig en is inmiddels circa 85 procent in waarde gedaald. Bron: ABM Financial News

