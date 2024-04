Beursblik: tegenvallend kwartaal Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van Fastned was teleurstellend. Dit stelden analisten van ING dinsdag in een rapport na de cijfers. De omzet in het eerste kwartaal van 2024 bedroeg 18,9 miljoen euro, aanzienlijk lager dan de schattingen van ING , als gevolg van tegenvallende oplaadvolumes. Volgens de analisten van ING was de brutowinst per kWh wel iets beter dan hun schattingen, wat resulteerde in een brutowinst van 14,7 miljoen euro. Maar dat was nog steeds 13 procent lager dan de raming van ING in aanloop naar de cijfers. Fastned maakte verder bekend dat het tempo van de uitrol van stations voor 2024 wat lager zal uitvallen, gevolgd door een versnelling in 2025. Fastned wil in 2024 38 tot 53 stations openen, om zo tegen het einde van 2024 uit te komen op 335 tot 350 stations. Dat was eerder nog meer dan 350. De analistenconsensus rekende op 65 nieuwe stations. Fastned wees op de uitdagingen op het gebied van netwerkcongestie en vertragingen bij aanbestedingen van vorig jaar als de belangrijkste redenen voor een langzamer bouwtempo. ING meent dat het bedrijf ambitieus blijft met een doelstelling van 1.000 stations vóór 2030. Volgens de analisten betekent dit, dat Fastned de komende jaren gemiddeld meer dan 130 stations per jaar moet bouwen. Fastned herhaalde dinsdag de eerder afgegeven outlook voor 2024. Dat betekent dat Fastned mikt op een positieve onderliggende EBITDA. Voor 2025 verwacht het bedrijf een operationele EBITDA marge van meer dan 40 procent. De analistenconsensus is volgens ING te optimistisch. De omzetverwachting moet volgens de bank met een ruime 10 procent omlaag en die voor de EBITDA zelfs nog meer. ING handhaafde dinsdag het Houden advies met een koersdoel van 29,00 euro. Het aandeel Fastned daalde dinsdagochtend 0,4 procent naar 24,10 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.