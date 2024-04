Beursblik: nette cijfers B&S Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft in 2023 netjes gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit een analistenreactie van ING. De omzet was dan wel iets lager dan verwacht, maar de EBITDA deed het beter dan voorzien, net als de ontwikkeling van de nettoschuld. Voor het lopende boekjaar gaat B&S uit van een omzetgroei van circa 5 procent. Dat is aan de onderkant van de 5 tot 7 procent groei die B&S voor de periode 2024 tot en met 2026 voorziet. En voor de EBITDA-marge gaat de onderneming uit van 5 tot 6 procent, conform de doelstelling voor de komende drie jaar. De consensus mikt op een marge van 5,2 tot 5,4 procent voor dit jaar en is daarmee volgens ING wat aan de voorzichtige kant. ING heeft een Houden advies voor B&S met een koersdoel van 6,00 euro. Het aandeel B&S noteerde dinsdag 2,2 procent hoger op 4,22 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.