Meer winst Ericsson ondanks omzetdaling

(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het eerste kwartaal de omzet zien dalen en gaf een voorzichtige outlook af voor 2024, maar wist de winst wel flink op te voeren dankzij kostenbesparingen. Dit maakte het Zweedse bedrijf op het gebied van telecommunicatieapparatuur dinsdagochtend bekend Ericssons zei dat de omzet in zijn belangrijkste divisie voor mobiele netwerken in het eerste kwartaal met 21 procent was gedaald, vooral door tegenwind in India. Ook de omzet in de VS daalde met 23 procent. De autonome omzet daalde met 14 procent op jaarbasis naar 53,3 miljard Zweedse kroon. De brutomarge exclusief herstructureringskosten verbeterde wel, van 39,8 naar 42,7 procent. De EBITA exclusief herstructureringskosten bedroeg 5,1 miljard kroon met een marge van 9,6 procent, inclusief een eenmalige winst van 1,9 miljard kroon. De nettowinst bedroeg 2,6 miljard kroon, een miljard kroon meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De vrije kasstroom vóór fusies en overnames bedroeg 3,7 miljard kroon, en dat was een flinke verbetering ten opzichte van de 8,0 miljard kroon negatief. Het lijkt erop dat het beheer van het werkkapitaal aanzienlijk is verbeterd. Outlook Ericsson verwacht dat de markt voor mobiele netwerken in ieder geval tot het einde van dit jaar onder druk zal blijven, omdat klanten terughoudend blijven en de investeringen in India verder vertragen. Als de huidige trends aanhouden, verwacht Ericsson dat in de tweede helft van het jaar de omzet zal stabiliseren, profiterend van recent binnengehaalde contracten en de normalisatie van de voorraadniveaus van klanten in Noord-Amerika. Het aandeel steeg dinsdag bijna 6 procent. info@abmfn.nl

