AEX wacht rode opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag een flink lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van meer dan een procent.

Maandag lag de AEX nog een groot deel van de dag op koers voor een nieuw recordslot, maar de index sloot daar toch onder. Onder meer Shell woog op de koersvorming en de winst voor de AEX bleef beperkt tot 0,1 procent op 884,07 punten.

Beleggers zochten voor het weekend nog veilige havens als obligaties, goud en dollars op, in afwachting van de vergeldingsactie van Iran op Israël. Die vond afgelopen weekend inderdaad plaats, maar bleef zonder grote schade en vooralsnog ook zonder verdere escalatie tussen beide landen.

Wall Street ging maandag nog voortvarend uit de startblokken, maar het optimisme verdampte nadat rentevrees weer de kop op stak. ’s Middags werden sterke detailhandelsverkopen vrijgegeven, en in combinatie met de tegenvallende inflatiecijfers van vorige week, slonk het vertrouwen op een renteverlaging op korte termijn.

De Amerikaanse tienjaarsrente zette maandag dan ook zijn opmars voort en noteerde vanochtend op 4,63 procent. De afgelopen vier handelsdagen is het rendement met circa 30 basispunten opgelopen.

Op Wall Street daalde de Dow Jones index maandag voor de zesde handelsdag op rij. De index gaf 0,7 procent prijs, terwijl de rentegevoelige techbeurs Nasdaq 1,8 procent verloor.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend over de brede linie fors lager, na het rode slot op Wall Street maandagavond.

Tokio, Seoel en Sydney gaven meer dan twee procent prijs, terwijl Hongkong het verlies beperkte tot iets minder dan twee procent.

De Chinese economie bleek in het eerste kwartaal wel harder gegroeid dan verwacht. In het afgelopen kwartaal groeide het Chinese bruto binnenlands product op jaarbasis met 5,3 procent. Het cijfer viel iets hoger uit dan de groei van 5,2 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar en de 5,0 procent die economen hadden verwacht.

De groeidoelstelling van Beijing voor dit jaar is circa 5 procent.

De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend met een half procent in de plus op 85,85 dollar per vat.

De macro-economische agenda is vandaag goed gevuld, met onder meer de Duitse ZEW-index, de industriële productie in de VS. Op het bedrijfsvlak gaat de aandacht onder meer uit naar cijfers van Bank of America, zakenbank Morgan Stanley en farmareus Johnson & Johnson.

Bedrijfsnieuws

De omzet van B&S Group bedroeg in 2023 2,22 miljard euro, een stijging met 3,3 procent op jaarbasis en met 4,3 procent tegen constante wisselkoersen. De EBITDA kwam uit op 110,9 miljoen euro, 22,0 procent meer dan in 2022, met een bijbehorende marge van 5,0 procent, zoals B&S eind november al had voorzien. De marge lag in 2022 op 4,2 procent. Voor het lopende boekjaar gaat B&S uit van omzetgroei van circa 5 procent. Dat is aan de onderkant van de 5 tot 7 procent groei die B&S voor de periode 2024 tot en met 2026 voorziet.

Fastned heeft in het eerste kwartaal van 2024 een sterke omzetgroei gerealiseerd. De omzet bedroeg 18,9 miljoen euro, 42,1 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. De brutowinst steeg met 56,4 procent naar 14,7 miljoen euro. De outlook voor 2024 werd dinsdag gehandhaafd. Enige vertragingen bij grote aanbestedingen vorig jaar, in combinatie met uitdagingen op het gebied van netcongestie, zullen van invloed zijn op het bouwtempo in 2024, aldus Fastned. Dit jaar wil Fastned tussen de 38 en 53 nieuw stations openen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde maandag 1,2 procent tot 5.061,82 punten, de Dow Jones index verloor 0,7 procent op 37.735,11 punten en de Nasdaq noteerde 1,8 procent lager op 15.885,02 punten.