Fastned ziet omzet verder groeien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft in het eerste kwartaal van 2024 een sterke omzetgroei gerealiseerd, zoals verwacht. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de exploitant van snellaadstations. Fastned leverde 51,9 procent meer hernieuwbare energie en verwerkte bijna 1,2 miljoen laadsessies, een plus van 44,4 procent Dit leverde een omzet op van 18,9 miljoen euro, 42,1 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2023. De brutowinst steeg met 56,4 procent naar 14,7 miljoen euro. Nieuwe stations In totaal heeft Fastned gedurende het eerste kwartaal 52 nieuwe locaties met veel verkeer verworven, waarvan 37 in Duitsland, waardoor de totale pijplijn op 483 locaties uitkwam. In februari maakte Fastned bekend dat het de aanbesteding had gewonnen voor 34 locaties in de Deutschlandnetz-tender. Daarmee denkt Fastned zijn netwerk in Duitsland te kunnen verdrievoudigen. Daarnaast onderzoekt Fastned actief aanbestedingen in Polen. Fastned heeft dit kwartaal 11 nieuwe stations geopend. Aan het einde van het eerste kwartaal had Fastned 307 stations operationeel verspreid over zeven landen. Vooruitzichten De outlook voor 2024 werd dinsdag gehandhaafd. Dat betekent dat Fastned mikt op een positieve onderliggende EBITDA. Voor 2025 verwacht het bedrijf een operationele EBITDA marge van meer dan 40 procent. Enige vertragingen bij grote aanbestedingen vorig jaar, in combinatie met uitdagingen op het gebied van netcongestie, zullen van invloed zijn op het bouwtempo in 2024, aldus Fastned. Dit jaar wil Fastned tussen de 38 en 53 nieuwe stations openen. "Met een pijplijn gevuld met 483 verworven locaties zal het bouwtempo in 2025 hoger liggen en hebben wij tegen het einde van het jaar 420 tot 450 stations operationeel", blikte Fastned vooruit. Fastned zal naar verwachting de volledige uitrol van het netwerk in 2024 en 2025 financieren op basis van eerder opgehaald kapitaal bij institutionele beleggers en de komende uitgifte van obligaties. Fastned verwacht de komende twee jaar de organisatie te verdubbelen. Uiteindelijk streeft het bedrijf naar 1.000 stations in 2030. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.