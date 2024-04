Aziatische beurzen kleuren donkerrood Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden dinsdagochtend over de brede linie fors lager, na een rood slot op Wall Street maandagavond. Tokio, Seoel en Sydney gaven meer dan twee procent prijs, terwijl Hongkong het verlies beperkte tot iets minder dan twee procent. De Chinese economie bleek in het eerste kwartaal wel harder gegroeid dan verwacht. In het afgelopen kwartaal groeide het Chinese bruto binnenlands product op jaarbasis met 5,3 procent. Het cijfer viel iets hoger uit dan de groei van 5,2 procent in het vierde kwartaal van vorig jaar en de 5,0 procent die economen hadden verwacht. De groeidoelstelling van Beijing voor dit jaar is circa 5 procent. Wall Street ging maandag nog voortvarend uit de startblokken, maar het optimisme verdampte nadat rentevrees weer de kop op stak. ’s Middags werden sterke detailhandelsverkopen vrijgegeven, en in combinatie met de tegenvallende inflatiecijfers van vorige week, slonk het vertrouwen op een renteverlaging op korte termijn. De Amerikaanse tienjaarsrente zette maandag dan ook zijn opmars voort en noteerde vanochtend op 4,63 procent. De afgelopen vier handelsdagen is het rendement met circa 30 basispunten opgelopen. Op Wall Street daalde de Dow Jones index maandag voor de zesde handelsdag op rij. De index gaf 0,7 procent prijs, terwijl de rentegevoelige techbeurs Nasdaq 1,8 procent verloor. De Amerikaanse olie-future koerste vanochtend met een half procent in de plus op 85,85 dollar per vat. De Europese beurzen maken zich op voor een beduidend lagere opening. Bron: ABM Financial News

