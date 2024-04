Beursblik: minder orders voor Just Eat Takeaway verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk minder orders ontvangen, terwijl de brutotransactiewaarde fractioneel daalde. Dit is de verwachting van analisten in aanloop naar de kwartaalupdate van de maaltijdbezorger.

Analisten die bijdroegen aan de consensus rekenen op 217 miljoen orders en een brutotransactiewaarde van 6,6 miljard euro. ING verwacht soortgelijke cijfers.

"Op groepsniveau liggen we op één lijn [met de consensus]", zei analist Marc Hesselink in een vooruitblik, maar de verwachtingen voor de orders in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn bij ING iets hoger dan de consensus, met respectievelijk 70 om 69 miljoen en 62 om 61 miljoen. Over Noord-Amerika is ING iets minder positief dan de analistenconsensus en rekent de analist op 64 miljoen orders, 2 miljoen minder dan de consensus.

"Wij zijn van mening dat een meevallend resultaat in de kernregio's belangrijker is dan een tegenvaller in zwakke regio's. Bovendien zien wij meer opwaartse dan neerwaartse risico's voor onze ramingen", zei Hesselink.

In het eerste kwartaal van 2023 kreeg Just Eat 227,8 miljoen orders en kwam de brutotransactiewaarde uit op circa 6,7 miljard euro. In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar kwam het aantal orders uit op 223,1 miljoen en de brutotransactiewaarde op bijna 6,8 miljard euro.

"Het zou geweldig zijn voor de beleggingscasus als het bedrijf eindelijk weer ordergroei kan laten zien naast de aantrekkende winstgevendheid", zei Hesselink, die een koopadvies op Just Eat heeft, met een koersdoel van 21,00 euro.

Outlook

Bij de jaarcijfers eind februari maakte Just Eat de outlook voor dit jaar bekend. De maaltijdbezorger mikt voor 2024 op een groei van de brutotransactiewaarde, exclusief Noord-Amerika, van 2 tot 6 procent. De vrije kasstroom moet in 2024 en daarna positief blijven en de aangepaste EBITDA zal op circa 450 miljoen euro uitkomen. Op lange termijn moet de bijbehorende marge 5 procent van de brutotransactiewaarde uitmaken.

ING verwacht nog geen verhoging van de outlook in het eerste kwartaal, "maar we zouden er later dit jaar een kunnen zien dankzij een verdere verbetering van de kosten per eenheid voor levering, kostenbesparingen in Noord-Amerika en een operationeel hefboomeffect op de omzetgroei", zei Hesselink. Extra geld uit de vrije kasstroom zal volgens ING worden gebruikt voor aandeleninkoopprogramma's. Momenteel is Just Eat bezig met zijn tweede programma van 150 miljoen euro.

Just Eat Takeaway opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteerde maandag 0,8 procent hoger.