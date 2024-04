Microchip neemt Neuronix AI Labs over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Microchip Technologies neemt Neuronix AI Labs over voor het maken van AI-tools die minder stroom verbruiken. Dit maakte de koper maandagmiddag bekend. Neuronix AI Labs levert technologie om schaarste in neurale netwerken te optimaliseren, waardoor er minder stroomverbruik, minder geheugen en minder berekeningen nodig zijn voor taken zoals het classificeren van beelden, het detecteren van objecten en semantische segmentatie. Er werden geen financiële details van de deal gemeld. Bron: ABM Financial News

