Futures voorspellen groene opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,4 procent hoger.

Vrijdag sloot Wall Street nog lager, in afwachting van een Iraanse vergeldingsactie op Israël. Beleggers zochten veilige havens als obligaties, goud en dollars op. Maandag is het beeld omgekeerd en staan de goudprijs en dollar onder druk, terwijl de rentes op de obligatiemarkten weer oplopen.

Iran viel Israël inderdaad aan afgelopen weekend. Volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild was het een goed gecommuniceerde aanval die bijna zonder schade bleef.

"Maar het was de eerste directe aanval vanaf Iraanse bodem en niet via bondgenoten in Libanon of elders", zei de expert en dus was het niet zeker hoe Israël zou reageren. "Maar de markten geloven niet dat er een escalatie zal komen", aldus Vranken.

"Kijk maar naar de prijzen van olie, goud, de dollar en Treasuries. Er is geen wijdverspreide paniek. Maar dat kan natuurlijk in een oogwenk veranderen [...] Over het algemeen zijn dergelijke gebeurtenissen slecht voor de toerisme-industrie, omdat het luchtruim minder veilig wordt en bepaalde bestemmingen mogelijk worden gemeden. Maar ze zijn een zegen voor defensieaandelen", volgens de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Vanmiddag verschijnen de Amerikaanse detailhandelsverkopen. "Aangezien deze data in nominale termen worden gepresenteerd, zal de inflatie een deel van de stijgingen bepalen", verwacht ING. Gerekend wordt op een stijging van de detailhandelsverkopen met 0,3 procent in maart, na een stijging van 0,6 procent in februari.

De experts betwijfelen of eventuele zwakke retailcijfers de renteverwachting van de markt substantieel zullen beïnvloeden, na de hoge inflatiecijfers van vorige week, die ervoor hebben gezorgd dat men nu uitgaat van een eerste renteverlaging door de Federal Reserve in september.

Verder staan ook de Empire State index, het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers en de bedrijfsvoorraden maandag op de rol.

De euro/dollar noteerde maandagmiddag 0,2 procent hoger op 1,0659. De olieprijzen daalden tot een procent. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg maar 4,57 procent en de goudprijs daalde licht.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van defensiebedrijven noteerden maandag aan het begin van de middag hoger. Lockheed Martin steeg 1,8 procent en Boeing 1,1 procent. Ook aandelen van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen als Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines zitten maandag in de lift.

JPMorgan ging vrijdag hard onderuit. Hoewel de cijfers meevielen, waren beleggers niet blij met de outlook voor de rentebaten. Marktanalisten wezen echter ook op winstnemingen, omdat het aandeel hoog gewaardeerd is. JPMorgan gaat maandag een lichtgroene opening tegemoet.

Sectorgenoot Citigroup wist vrijdag de verwachtingen ook te verslaan, maar sloot toch lager. Maandag lijkt het aandeel een half procent hoger te zullen openen.

Goldman Sachs opent vanmiddag de boeken en later in de week zijn nog Bank of America en Morgan Stanley aan de beurt. Dat aandeel stond vorige week onder druk na berichten dat toezichthouders de bank onderzoeken vanwege het mogelijk schenden van complianceregels.

Ook Netflix, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Alcoa en American Express zullen later in de week kwartaalcijfers bekend maken.

Apple daalde voorbeurs 0,5 procent. Uit gegevens van onderzoeksbureau International Data Corp blijkt dat Samsung Apple van de troon heeft gestoten als 's werelds grootste leverancier van smartphones.

Tesla gaat maandag een 1,0 procent lagere opening tegemoet, nadat de fabrikant van elektrische voertuigen meldde dat het de prijs van zijn supervised Full Self-Driving softwareabonnement heeft verlaagd van 199 tot 99 dollar per maand. Ook informeerde Tesla enkele toekomstige Cybertruck-eigenaren over vertragingen in de levering vanwege productieproblemen. Verder schreef Electrek dat er een grote reorganisatie bij Tesla aanstaande is, die mogelijk tienduizenden banen zal kosten.

Salesforce is in vergevorderde gesprekken om Informatica over te nemen, meldde de Wall Street Journal. Informatica steeg voorbeurs 2,7 procent, terwijl Salesforce 2,5 procent daalde.

Slotstanden

De S&P 500 daalde vrijdag 1,5 procent op 5.123,41 punten, de Dow Jones index verloor richting het weekend 1,2 procent op 37.983,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 16.175,09 punten.