Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteerden maandag rond lunchtijd overwegend hoger, waarbij de opluchting overheerste dat de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekend vooralsnog niet lijkt te leiden tot een verdere escalatie in het Midden-Oosten.

De Stoxx Europe 600 index steeg 0,4 procent tot 507,13 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,8 procent op 18.071,77 punten. De Franse CAC 40 won 0,6 procent bij een stand van 8.060,15 punten. De Britse FTSE verloor 0,5 procent op 7.956,58 punten, onder druk door de koersdalingen van grondstofaandelen.

Beleggers lijken niet verontrust door de Iraanse aanval op Israël. Die werd afgeslagen en de hoop is dat zowel Iran als Israël het hierbij laat en de situatie niet verder laten escaleren.

"De reacties op de financiële markten lijken te bevestigen dat de ergste dreiging van een verdere escalatie in het Midden-Oosten voorbij is", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

Toch waarschuwt marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank dat escalatie wel degelijk op de loer ligt. “Maar dit laat de markt volledig koud”, zag ook hij.

Veilige havens als obligaties, goud en de dollar waren vrijdag nog in trek en ook de olieprijzen stegen. Maandag is het beeld omgekeerd. De obligatierentes stegen licht, terwijl de goudprijs daalde, net als de olieprijzen.

De euro/dollar steeg licht, naar 1,0659. Toch zal elke stijging van de Europese munt ten opzichte van de greenback vermoedelijk niet substantieel zijn, denkt ING.

Kijkend naar de macro-economische agenda, werd vanochtend bekend dat de industriële productie in de eurozone in februari weer is toegenomen. Conform de verwachting liep de productie met 0,8 procent op, na een stevige krimp van 3,0 procent in januari.

Vanmiddag verschijnen de Amerikaanse detailhandelsverkopen. "Aangezien deze data in nominale termen worden gepresenteerd, zal de inflatie een deel van de stijgingen bepalen", aldus ING.

Bedrijfsnieuws

Aandelen van Europese luchtvaartmaatschappijen als Lufthansa en Air France-KLM noteerden maandag circa 2 procent hoger. De komende dagen zullen Lufthansa en zijn dochterondernemingen niet vliegen op delen van het Midden-Oosten. Langeafstandsvluchten die door het gebied gaan, worden omgeleid. Air France hervat wel een deel van de vluchten naar het gebied.

Aandelen van Europese defensiebedrijven zaten maandag in de lift door de geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. Het Franse Dassault en Thales stegen 1,0 tot 1,5 procent in Parijs, het Italiaanse Leonardo won 1,9 procent in Milaan en het Duitse Rheinmetall steeg 1,0 procent in Frankfurt. Deze aandelen zijn al langer in trek, ook door de oorlog in Oekraïne. "Sinds afgelopen vrijdag is geopolitiek weer de grootste zorg voor de markten", schreven analisten van Deutsche Bank.

De aandelen van grote oliereuzen leverden maandag juist in, terwijl ook de olieprijzen daalden. "Deze daling zou een teken kunnen zijn dat de markt gelooft dat er al genoeg slecht nieuws is ingeprijsd", schreven analisten van XTB. Shell daalde 1,8 procent, BP 2,9 procent en TotalEnergies 1,2 procent.

Verder zaten Europese halfgeleideraandelen maandag in de lift, net als autofabrikanten en retailers.

Ageas was maandag de uitblinker in Brussel met een koerswinst van 3,0 procent. Dit weekend bleek dat de Chinese aandeelhouder Fosun zijn belang verkoopt aan BNP Paribas, wat volgens analisten van ING goed nieuws is voor het aandeel Ageas.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een groene opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,5 procent hoger. Onder meer Goldman Sachs opent bvandaag de boeken.

De S&P 500 daalde vrijdag nog 1,5 procent op 5.123,41 punten, de Dow Jones index verloor richting het weekend 1,2 procent op 37.983,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 16.175,09 punten.