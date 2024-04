Valuta: weinig impact Iraanse aanval Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro handelde maandag richting het einde van de ochtend licht hoger ten opzichte van de dollar. Volgens valuta-experts van ING is er weinig impact merkbaar op de valutamarkten van de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekend. Dat komt vermoedelijk door de combinatie "van een beperkt verlies aan mensenlevens in Israël en de oproep tot terughoudendheid van westerse bondgenoten aan het adres van Israël", waardoor de Israëlische regering mogelijk niet onmiddellijk zal streven naar escalatie, aldus ING. Toch verbaast het de valutastrategen van ING een beetje dat de valutamarkten niet sterker reageren op de Iraanse vergeldingsactie, omdat vrijdagmiddag veilige havens als de Japanse yen en Zwitserse frank terrein wonnen op de verwachting dat een directe aanval van Iran op Israël aanstaande was. ING vindt het nog te vroeg om te concluderen dat de spanning in het Midden-Oosten nu een soort nieuw evenwicht heeft gevonden, "en we vermoeden dat de volatiliteit op de valutamarkten nog wel even zal blijven." De dollar blijft op dit moment de beste veilige haven-valuta, "met liquiditeit, hoge rendementen en bescherming van de Amerikaanse energieonafhankelijkheid", volgens ING. Kijkend naar de macro-economische agenda, werd vanochtend bekend dat de industriële productie in de eurozone in februari weer is toegenomen. Conform de verwachting steeg de productie met 0,8 procent, na een stevige krimp van 3,0 procent in januari. Vanmiddag verschijnen de Amerikaanse detailhandelsverkopen. "Aangezien deze data in nominale termen worden gepresenteerd, zal de inflatie een deel van de stijgingen bepalen", verwacht ING. De experts betwijfelen of eventuele zwakke retailcijfers de renteverwachting van de markt substantieel zullen beïnvloeden, na de hoge inflatiecijfers van vorige week, die ervoor hebben gezorgd dat men nu uitgaat van een eerste renteverlaging door de Federal Reserve in september. "Al met al lijkt er dan weinig reden voor de dollar om recente stijgingen in te leveren", aldus ING. Wat betreft de euro, die maandagochtend 0,1 procent steeg naar 1,0657, zal elke opleving volgens ING weinig substantieel zijn. Zij zien uiteindelijk een daling naar 1,05 voor de euro/dollar. nu de kans toeneemt dat de Europese Centrale Bank qua renteverlagingen zal afwijken van de Fed. De Japanse yen daalde maandagochtend ten opzichte van de dollar, met 0,4 procent tot 153,84, terwijl de Zwitserse frank juist steeg ten opzichte van de greenback, met 0,2 procent naar 1,0957. Bron: ABM Financial News

