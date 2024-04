Weinig spektakel op Beursplein 5 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan, ondanks de aanval van Iran afgelopen weekend op Israël. De AEX noteerde aan het einde van de ochtend 0,2 procent hoger op 885,02 punten. Beleggers lijken niet verontrust door de Iraanse aanval op Israël. Die werd afgeslagen en de hoop is dat zowel Iran als Israël het hierbij laat en de situatie niet verder escaleert. "De reacties op de financiële markten lijken te bevestigen dat de ergste dreiging van een verdere escalatie in het Midden-Oosten voorbij is", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Toch waarschuwde marktanalist Erik-Jan van Harn van Rabobank dat escalatie wel degelijk op de loer ligt. "Maar dit laat de markt volledig koud", zag ook hij. De olieprijs daalde maandag zelfs met meer dan een procent. De euro/dollar steeg naar 1,0654 en de obligatierentes stegen ook. Dat suggereert dat beleggers de veilige havens als de dollar en obligaties voorlopig links laten liggen. Ook de goudprijs daalde maandag met een half procent. Stijgers en dalers In de AEX gingen de halfgeleiders aan de leiding met winsten van 1,7 en 2,8 procent voor ASMI en ASML. Adyen won 1,6 procent, na een koersdoelverhoging door Citi. Besi daalde daarentegen met een procent en Shell verloor 1,8 procent. Ook ArcelorMittal leverde in. In de AMX ging Air France-KLM 2,0 procent hoger, maar daalde Alfen nog eens 10 procent. Het aandeel Alfen zit al langer in een neerwaartse spiraal, maar een directe aanleiding voor het dubbelcijferige koersverlies vandaag lijkt er niet. Bij de smallcaps ging NX Filtration 0,6 procent lager. NX Filtration ziet eind juni zijn CFO vertrekken. Verder verlaagden Berenberg en KBC Securities hun koersdoelen voor NX. Avantium steeg 1,6 procent, terwijl Nedap en ForFarmers onder druk stonden door ex-dividend noteringen. Ebusco en Kendrion daalden respectievelijk 4,0 en 5,0 procent. Bron: ABM Financial News

