Bevestigd: CVC kiest Amsterdam voor beursnotering

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CVC Capital Partners haalt zijn plannen voor een beursgang uit de ijskast en wil in Amsterdam een notering. Dit bevestigde het bedrijf maandag, na berichten van Bloomberg en The Wall Street Journal afgelopen weekend. De investeerder wil voor 250 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven en ook bestaande aandelen verkopen voor een totaalbedrag van minimaal 1,25 miljard euro, om voldoende liquiditeit in het aandeel te creëren. Door een overtoewijzingsoptie kan dit bedrag nog stijgen. De aandelen worden via een private plaatsing aan een groep institutionele beleggers verkocht. De mediaberichten spraken van 1 tot 1,5 miljard euro als beoogd bedrag van de beursgang en een waardering van het gehele bedrijf op 13 miljard tot 15 miljard euro. Op de uitgifte is al voor 10 procent ingetekend door fondsen die worden beheerd door Blue Owl GP Strategic Capital Platform, voorheen bekend als Dyal Capital, dat al een belang van 8 procent heeft in CVC. In november vorig jaar had CVC ook plannen voor een beursnotering in Amsterdam, maar toen waren de marktomstandigheden niet gunstig en zou de investeerder hebben besloten om de plannen weer in te trekken. CVC is gevestigd in Luxemburg en zit met zijn investeringen onder meer in Formule 1 en in totaal in 120 bedrijven, waaronder parfumerieketen Douglas, dat recent al naar de beurs ging. CVC heeft voor ongeveer 186 miljard dollar onder beheer. Bron: ABM Financial News

