Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft maandag het koersdoel voor NX Filtration verlaagd van 3,90 naar 3,30 euro met een onveranderd koopadvies. KBC wees in zijn rapport maandag op het aanstaande vertrek van CFO Marc Luttikhuis per 30 juni. Recent lukte het NX om voor 25,5 miljoen euro aan aandelen te plaatsen en tegelijk voor 20 miljoen euro aan leningen af te sluiten. Daarmee koopt het bedrijf volgens KBC extra tijd. Het aandeel NX Filtration steeg maandag 2,9 procent naar 3,25 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.