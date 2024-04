Media: grote ontslagronde bij Tesla op til Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft de ploegendiensten ingekort in de fabriek in Texas, waar de Cybertruck wordt gemaakt, en er gaan geruchten binnen het bedrijf dat mogelijk tot 20 procent van het personeel zal worden ontslagen. Dat meldde nieuwswebsite Electrek zondag. Medewerkers van Tesla zouden geruchten hebben gehoord over een grote ontslagronde bij het bedrijf deze week. Sommigen zouden spreken van 20 procent van het personeel, wat zou neerkomen op tienduizenden medewerkers. Begin februari was er al sprake van een mogelijke ontslagronde, nadat Tesla aan managers zou hebben gevraagd welke medewerkers zij als cruciaal voor het productieproces beschouwen. Een reguliere bonus in aandelen werd eind vorig jaar geschrapt en de beoordelingsgesprekken van sommige medewerkers werd uitgesteld. De verkoopcijfers van Tesla in het afgelopen kwartaal vielen tegen. Verwacht werd dat Tesla de productie zou verlagen, nu de vraag duidelijk lijkt te zijn gedaald. In Shanghai, de meest productieve fabriek van Tesla, werd de productie al verlaagd. Bron: ABM Financial News

