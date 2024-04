Degroof zet Ontex op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ontex

(ABM FN) Degroof Petercam heeft maandag het advies voor Ontex verhoogd van Houden naar Kopen en stelde het koersdoel opwaarts bij van 8,50 naar 13,50 euro. Dit bleek uit een rapport van analist Fernand de Boer. Op 3 mei komt Ontex met cijfers en De Boer rekent opnieuw op een kwartaal met een hogere EBITDA. "En belangrijker, we verwachten dat deze sterke trend aanhoudt." De combinatie van een stijgende EBITDA en lagere financieringskosten resulteren zo in een hogere winstgroei, aldus De Boer. Met de verwachte verkoop van de Braziliaanse en Turkse activiteiten zal ook de schuld verder verbeterend, merkte de analist op. En met een lagere schuld wordt ook de herfinancieringen eenvoudiger. "Dankzij dit alles, verwachten wij dat de aandelenkoers verder zal stijgen en verhogen wij ons koersdoel met 60 procent", aldus De Boer. Het aandeel Ontex steeg maandag 5,6 procent naar 9,26 euro. Bron: ABM Financial News

