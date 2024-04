AEX start handelsweek vermoedelijk terughoudend

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een nipt lagere opening, na een scherp lager slot op Wall Street vrijdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,1 procent.

Afgelopen week steeg de AEX op weekbasis nog licht met 0,3 procent naar 883,45 punten. Tussentijds werd met een stand van bijna 895 punten de hoogste stand ooit aangescherpt.

De aanval van Iran op Israël afgelopen weekend leek vanochtend weinig indruk te maken op beleggers. De Amerikaanse olie-future koerste enkele tienden van een procent lager op 85,37 dollar per vat, terwijl de futures op Amerikaanse aandelenindices zelfs licht in het groen noteerden.

“De Iraanse raket- en drone-aanvallen op Israël van gisterochtend lijken afdoende als wraakactie voor de moord op Iraanse militairen in Syrië [door Israël], zonder dat dit voor een verdere escalatie zorgt”, zei marktanalist Tony Sycamore van IG in een reactie.

De obligatierentes liepen afgelopen week flink op in de Verenigde Staten, na teleurstellende inflatiecijfers die de rentevrees aanwakkerden.

Volgens analisten van Société Générale is er nog weinig opwaarts potentieel voor de obligatierentes. "Met rendementen in de buurt van de hoogste waarden van het jaar en de Fed die geneigd is tot versoepeling, zien we niet veel ruimte voor een verdere verkoopgolf [van obligaties]", aldus de Franse bank.

De euro daalde afgelopen week op weekbasis circa twee procent ten opzichte van de dollar, op een stand van 1,0653 vanochtend.

Daarnaast keken beleggers vrijdag ook naar de start van het cijferseizoen in de VS. Het aandeel JPMorgan Chase ging na het openen van de boeken hard onderuit, vooral door uitspraken over de ontwikkeling van de rentebaten dit jaar, die veel beleggers duidelijk niet konden waarderen. Ook het aandeel Citigroup daalde, hoewel minder hard dan dat van JPMorgan. Vanmiddag komt Goldman Sachs met cijfers.

De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend lager. De grootste daler in Azië was vanochtend de beurs in Tokio met een verlies van ruim een procent. Seoel en Sydney verloor ongeveer een half procent, terwijl de Shanghai Composite juist meer dan een procent won.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de Empire State index en de Amerikaanse detailhandelsverkopen in maart.

Bedrijfsnieuws

CVC Capital Partners haalt zijn plannen voor een beursgang uit de ijskast en wil in Amsterdam 1 tot 1,5 miljard euro ophalen met een IPO. Dit schreven Bloomberg en The Wall Street Journal afgelopen weekend op basis van bronnen. Vermoedelijk wil CVC 10 tot 15 procent van zijn aandelen naar de beurs brengen. CVC behoort tot de grootste private-equity bedrijven in de wereld.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor NX Filtration van 8,50 naar 7,30 euro, met handhaving van het koopadvies. NX Filtration meldde vanochtend zelf het vertrek van de CFO per eind juni. Een opvolger werd nog niet gepresenteerd.

Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen hebben besloten terug te treden als commissarissen van AFC Ajax NV.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde vrijdag 1,5 procent op 5.123,41 punten, de Dow Jones index verloor 1,2 procent op 37.983,24 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent lager op 16.175,09 punten.