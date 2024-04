Aziatische beurzen doen overwegend stap terug Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden maandag overwegend lager. De aanval van Iran op Israël afgelopen weekend leek vanochtend weinig indruk te maken op beleggers. De Amerikaanse olie-future koerste zelfs enkele tienden van een procent lager op 85,37 dollar per vat, terwijl de futures op Amerikaanse aandelenindices licht in het groen noteerden. “De Iraanse raket- en drone-aanvallen op Israël van gisterochtend lijken afdoende als wraakactie voor de moord op Iraanse militairen in Syrië [door Israël], zonder dat dit voor een verdere escalatie zorgt”, zei marktanalist Tony Sycamore van IG in een reactie. De grootste daler in Azië was vanochtend de beurs in Tokio met een verlies van ruim een procent. Seoel en Sydney verloor ongeveer een half procent, terwijl de Shanghai Composite juist meer dan een procent won. Op Wall Street koerste hoofdgraadmeter S&P 500 vrijdagavond nog anderhalf procent lager. Daarnaast keken beleggers vrijdag ook naar de start van het cijferseizoen in de VS. Het aandeel JPMorgan Chase ging na het openen van de boeken hard onderuit, vooral door uitspraken over de ontwikkeling van de rentebaten dit jaar, die veel beleggers duidelijk niet konden waarderen. Ook het aandeel Citigroup daalde, hoewel minder hard dan dat van JPMorgan. Vanmiddag komt Goldman Sachs met cijfers. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een verdeelde opening, zonder grote uitschieters. Bron: ABM Financial News

