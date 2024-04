Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet, na de aanval van Iran op Israël afgelopen weekend.

IG voorziet een openingswinst van 32 punten voor de Duitse DAX en een plus van 12 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 39 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag verdeeld geëindigd, waarbij winsten verdampten na opnieuw tegenvallende inflatiedata uit de VS.

De Europese beurzen leken vrijdag lang op weg naar herstel, na een positieve sessie op Wall Street donderdag, waar vooral tech uitblonk en de Nasdaq een nieuw record bereikte, onder meer dankzij flinke winsten voor Apple, Amazon en Nvidia.

"Daarmee lijkt AI een allesbepalende factor te blijven voor deze bullmarkt", zei beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

Op weekbasis leverden de Stoxx Europe 600 en DAX wel in. Het sentiment werd gedomineerd door enerzijds tegenvallende inflatiedata uit de Verenigde Staten en anderzijds een verruimingsgezinde Europese Centrale Bank, die de deur officieel openzette naar een eerste renteverlaging in juni.

"Beleggers zullen nauwlettend kijken naar verdere indicaties van zowel de Federal Reserve als de Europese Centrale Bank voor richting over het toekomstige monetaire beleid, wat essentieel zal zijn voor de richting van de aandelenmarkten", meent Blekemolen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de export in China in maart harder dan verwacht is gedaald, wanneer uitgedrukt in dollars. De import daalde onverwacht.

De Britse handelsbalans toonde in februari een stijging van de export en een lichte daling van de import, terwijl de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk veel harder steeg dan verwacht, met 1,1 procent.

Inflatiecijfers uit Frankrijk en Duitsland bevestigden voor de maand maart een verdere afkoeling van de inflatie.

Bedrijfsnieuws

Energiebedrijven zaten vrijdag in Frankfurt in de lift. E.ON steeg 1,3 procent en RWE 3,7 procent. Aandelen van Duitse autofabrikanten stonden wel onder druk, net als Infineon, die in de DAX 2,2 procent verloor. Infineon zou bij de kwartaalcijfers nog wel eens met outlookwaarschuwing kunnen komen, waarschuwde Citi. STMicroelectronics daalde in Parijs 1,0 procent.

Sectorgenoten ASMI en ASML deden het aanvankelijk beter in Amsterdam. Citi verhoogde de koersdoelen voor beide aandelen. Daar kwam voor ASML nog een koersdoelverhoging van UBS bovenop. Bij de slotbel leverde ASML licht in en steeg ASMI 0,3 procent.

In Parijs deed Société Générale goede zaken, met een koerswinst van 2,1 procent en steeg TotalEnergies ook bijna 2,1 procent. Elders sloten oliereuzen als Shell en BP ook met een flinke winst. Net als in Duitsland, leverden ook in Parijs de autofabrikanten in. Stellantis belandde onderaan in de CAC 40, met een verlies van 3,2 procent. Verder beleefden aandelen van luxemerken als LVMH, Hermes en Kering een slechte dag, mogelijk door de tegenvallende Chinese handelscijfers.

Barclays is gestart met het volgen van Randstad met een Onderwogen advies en een koersdoel van 50,00 euro, zo bleek vrijdag uit een sectorrapport van de Britse zakenbank. Het aandeel verloor 0,8 procent in Amsterdam. In tegenstelling tot Randstad kregen Adecco en Hays wel een koopaanbeveling. Adecco steeg 0,6 procent in Zürich en Hays daalde 0,5 procent in Londen.

Just Eat Takeaway was een opvallende stijger in de Stoxx Europe 600. Analisten van UBS wezen op een voorstel van drie gemeenteraadsleden in New York, die een nieuw maximum willen stellen aan het bedrag dat platforms morgen rekenen voor het bezorgen van maaltijden van aangesloten restaurants. Als dit voorstel het haalt, dan is dit goed voor de winstgevendheid van Grubhub, de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway. Het aandeel steeg 3,2 procent.

Euro STOXX 50 4.948,38 (-0,4%)

STOXX Europe 600 505,25 (+0,1%)

DAX 17.930,32 (-0,1%)

CAC 40 8.010,83 (-0,2%)

FTSE 100 7.995,58 (+0,9%)

SMI 11.379,58 (-0,8%)

AEX 883,45 (-0,04%)

BEL 20 3.850,04 (+0,3%)

FTSE MIB 33.764,15 (+0,2%)

IBEX 35 10.686,00 (+0,3%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager geëindigd, terwijl de spanningen in het Midden-Oosten opliepen. Op weekbasis leverden de S&P 500 en de Dow Jones index circa 1,5 tot 2,5 procent in. De techzware Nasdaq hield de schade enigszins beperkt en wist eerder deze week nog wel zijn record aan te scherpen.

De afgelopen week stond in het teken van teleurstellende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten, die de rentevrees aanwakkerden. Ook vrijdag was er tegenvallend nieuws op dat vlak, toen de Universiteit van Michigan bekendmaakte dat de inflatieverwachtingen voor april zijn opgelopen, terwijl het consumentenvertrouwen in de VS is gedaald.

De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam halverwege de maand uit op 3,1 procent, tegen 2,9 procent eind maart. De inflatieverwachting voor de komende 5 jaar steeg van 2,8 naar 3,0 procent.

De stijging weerspiegelt "enige frustratie over het feit dat de inflatievertraging mogelijk tot stilstand is gekomen. Per saldo wachten consumenten met een oordeel over de economie in het licht van de komende verkiezingen, die volgens veel consumenten een aanzienlijke impact kunnen hebben op het verloop van de economie", zei Joanne Hsu van de Universiteit van Michigan in een toelichting.

Ook keken beleggers vrijdag naar de start van het cijferseizoen in de VS. Het aandeel JPMorgan Chase ging na het openen van de boeken hard onderuit, vooral door uitspraken over de ontwikkeling van de rentebaten dit jaar, die veel beleggers duidelijk niet konden waarderen. Ook het aandeel Citigroup daalde, hoewel minder hard dan dat van JPMorgan.

Vermogensbeheerder Matt Stucky van Northwestern Mutual Wealth Management zag vooral winstnemingen bij JPMorgan. Over het algemeen heeft de bank een "net" kwartaal gedraaid, maar omdat het aandeel wordt verhandeld tegen een veel hogere multiple dan zijn sectorgenoten, zien beleggers op dit moment weinig reden om verder in te stappen, zei de beursexpert.

Maandag volgen de cijfers van Goldman Sachs.

De obligatierentes daalden vrijdag, na de flinke stijging eerder in de week. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 7 basispunten, tot 4,52 procent en de rente op de tweejarige Treasury Note daalde ook 9 basispunten, tot 4,90 procent. Marktkenners wezen erop dat beleggers de veilige havens opzochten vanwege de dreigende escalatie in het Midden-Oosten. Daardoor waren obligaties in trek en daalden de rentes. De goudprijs steeg naar een recordniveau.

Volgens analisten van Société Générale is er nog weinig opwaarts potentieel voor de obligatierentes. "Met rendementen in de buurt van de hoogste waarden van het jaar en de Fed die geneigd is tot versoepeling, zien we niet veel ruimte voor een verdere verkoopgolf [van obligaties]", aldus de Franse bank.

De olieprijzen stegen richting het weekend met 0,8 procent door de oplopende spanningen tussen Iran en Israël.

"Niemand wil short [olie] zitten richting het weekend," zei Manish Raj van Velandera Energy Partners, vooral als het conflict tussen Israël en Iran snel zou escaleren.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup bleken in het eerste kwartaal meer winst te hebben behaald dan analisten hadden voorzien. Toch leverden JPMorgan en Citigroup respectievelijk 6,5 en 1,7 procent in. Wells Fargo daalde licht.

BlackRock boekte in het afgelopen kwartaal een hogere winst, terwijl het beheerd vermogen ook steeg tot bijna 10,5 biljoen dollar. Het aandeel verloor toch 2,9 procent.

Morgan Stanley verloor donderdag al meer dan vijf procent en daalde vrijdag 0,6 procent. Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken volgens de Wall Street Journal de bank over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen. Volgende week opent Morgan Stanley de boeken.

Advanced Micro Devices, Micron Technology en Intel stonden vrijdag onder druk, met verliezen van 4 tot 5 procent, nadat The Wall Street Journal berichtte dat Chinese ambtenaren eerder dit jaar China's grootste telecombedrijven hebben opgedragen buitenlandse processors uit te faseren.

Het aandeel van diergezondheidsbedrijf Zoetis daalde vrijdag met 8 procent, na een bericht in de Wall Street Journal dat de artritisspuiten Librela en Solensia van het bedrijf mogelijk katten en honden ziek hebben gemaakt.

Amazon sloot donderdag op een record van 189,05 dollar. Vrijdag leverde het aandeel 1,5 procent in op 186,13 dollar.

Apple won 0,9 procent. Donderdag steeg het aandeel al meer dan 4 procent.

S&P 500 index 5.123,41 (-1,5%)

Dow Jones index 37.983,24 (-1,2%)

Nasdaq Composite 16.175,09 (-1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden verdeeld.

Nikkei 225 39.122,47 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.055,99 (+1,2%)

Hang Seng 16.599,34 (-0,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0652. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0641 en daarmee op weekbasis bijna 2 procent lager. Het muntpaar stond na het rentebesluit van de ECB al onder druk, hoewel de centrale bank zelf geen mandaat heeft om de euro in het zadel te houden als ze eerder de rente verlagen dan de Fed.

De Griekse bestuurder bij de ECB, Yannis Stournaras, zei vrijdag tegen persbureau Bloomberg, dat het "nu het moment is om als ECB af te wijken van de Fed. De bestuurder herhaalde zijn verwachting dat de ECB dit jaar de rente vier keer verlaagt", citeerde marktanalist Stefan Koopman van Rabobank de uitspraken van Stournaras.

USD/JPY Yen 153,78

EUR/USD Euro 1,0652

EUR/JPY Yen 163,79

MACRO-AGENDA:

11:00 Industriële productie - Februari (eur)

14:30 Detailhandelsverkopen - Maart (VS)

14:30 Empire State index - April (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - April (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Februari (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 Goldman Sachs - Cijfers eerste kwartaal (VS)