Drie commissarissen Ajax kondigen vertrek aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Annette Mosman, Georgette Schlick en Cees van Oevelen hebben besloten terug te treden als commissarissen van AFC Ajax NV. Dit maakte de club zondag bekend. De drie commissarissen stellen hun positie beschikbaar, "omdat zij van mening zijn dat de discussie zich nu te veel rondom hun persoon concentreert, terwijl deze gericht zou moeten zijn op de inhoud". Mosman, Schlick en Van Oevelen zullen hun taken zo spoedig mogelijk overdragen aan nieuwe commissarissen, aldus Ajax. Het proces om de ontstane vacatures in te vullen, wordt in gang gezet conform de statuten. Het drietal treedt af zodra nieuwe leden voor de raad van commissarissen benoemd zijn. "Wij vinden het bijzonder jammer, maar we hebben dit besluit te respecteren. Mede namens de andere RvC-leden Leo van Wijk en Danny Blind wil ik hen alle drie bedanken voor het tomeloos inzetten van hun bedrijfsmatige kennis en ervaring voor onze club. Wij gaan hard aan de slag om opvolgers voor hen te vinden", zei president-commissaris Michael van Praag in een toelichting op het aangekondigde vertrek. Bron: ABM Financial News

