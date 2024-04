BNP neemt belang Fosun in Ageas over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) BNP Paribas heeft Ageas geïnformeerd dat de Franse bank een overeenkomst heeft ondertekend met het Chinese Fosun over een overname van diens belang van ongeveer 9 procent in Ageas. Dit maakten Ageas en BNP Paribas zondagmiddag bekend. Ageas en BNP Paribas zijn al gedurende vele jaren partners via de joint venture AG Insurance en met BNP Paribas Fortis, die al sinds lang distributiepartner is voor de Belgische verzekeringsactiviteiten van de groep. "Ageas is verheugd te zien dat BNP Paribas met deze investering, de waarde van het partnership op lange termijn en het toekomstige potentieel van de onderneming erkent", zei Ageas zondag in een toelichting op de melding van BNP Paribas. Zodra Ageas de officiële transparantieverklaring heeft ontvangen, zal het een meer gedetailleerd persbericht uitsturen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen, voegde de verzekeraar daaraan toe. BNP Paribas betaalt voor het belang van Fosun circa 730 miljoen euro. Verder zei BNP Paribas dat de overname van het belang van Fosun in twee tranches zal gebeuren. In de komende dagen koopt BNP Paribas eerst een belang van 4,8 procent. De rest volgt na goedkeuring door de toezichthouder voor de deal. Bron: ABM Financial News

