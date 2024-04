Beursblik: ING verwacht omzetgroei bij B&S Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft in 2023 meer omzet behaald. Dit verwachten analisten van ING in een vooruitblik op de jaarcijfers die de handelsonderneming dinsdagochtend 16 april presenteert. De omzet is volgens ING uitgekomen op 2,31 miljard euro met een EBITDA van 102,8 miljoen euro. In 2022 was dit 2,15 miljard euro. Een consensus samengesteld door Bloomberg houdt het voor 2023 op respectievelijk 2,27 miljard euro en 105,3 miljoen euro. De nettoschuld steeg naar verwachting van ING van 334,9 naar 357,0 miljoen euro en ligt daarmee volgens ING op een relatief hoog niveau, waardoor grote overnames niet mogelijk lijken. Die hoge schuld wordt volgens ING verklaard door de grote voorraadpositie op de balans. De bank denkt dat B&S een dividend zal uitkeren van 0,15 euro per aandeel. ING let dinsdag bij de resultaten op vier zaken: de operationele kosten in de tweede helft van het jaar met het oog op de inflatie, de brutomarge bij Liquor, de EBITDA bij de retaildivisie in de laatste zes maanden van vorig jaar en een eventuele outlook voor 2024. ING rekent voor dit jaar op een EBITDA van 123,3 miljoen euro, waarmee de bank circa 6 miljoen euro lager zit dan de consensus van Bloomberg. ING heeft het advies voor B&S op Houden staan met een koersdoel van 6,00 euro. Bron: ABM Financial News

