Rode openingsindicatie Wall Street

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is op weg naar een rode opening, nadat een aantal grote banken het cijferseizoen aftrapten en JPMorgan meer dan 3 procent lager lijkt te gaan openen. Volgens de futures gaat de S&P 0,7 procent in het rood openen en zal de Nasdaq bij opening 0,8 procent in het rood noteren. Na het nodige macro-economische geweld van de afgelopen dagen, met onder meer nieuwe inflatiecijfers, is het vandaag een stukje rustiger. Wel is het de aftrap van het cijferseizoen met naast JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup die hun boeken voorbeurs openden. De importprijzen bleken in maart met 0,4 procent iets sterker gestegen. Vooral de import van brandstof werd flink duurder. Later vanmiddag volgt nog het Amerikaanse consumentenvertrouwen. De euro/dollar daalde naar 1,0638 en de Amerikaanse tienjaarsrente zakte naar 4,501 procent. Olie werd circa 2 procent duurder. Bedrijfsnieuws JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup bleken in het eerste kwartaal meer winst te hebben behaald dan analisten hadden voorzien. CEO Jamie Dimon van JPMorgan sprak van "sterke resultaten". Uitspraken van de topman over de rentebaten in 2024 werden echter niet goed ontvangen. Het aandeel JPMorgan lijkt 3,5 procent lager te gaan openen en Wells Fargo 0,9 procent. Citi daarentegen zal 1,3 procent hoger gaan openen. BlackRock boekte in het afgelopen kwartaal een hogere winst, terwijl het beheerd vermogen ook steeg, tot bijna 10,5 biljoen dollar. Het aandeel zal meer dan 2 procent hoger gaan openen. Morgan Stanley verloor donderdag meer dan vijf procent. Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken volgens The Wall Street Journal de bank over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen. Volgende week is het de beurt aan Morgan Stanley om de boeken te openen. Slotstanden De S&P 500 steeg donderdag 0,7 procent op 5.199,06 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 38.459,08 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 16.442,20 punten. Bron: ABM Financial News

