Beter dan verwachte kwartaalcijfers voor Citigroup

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een lagere omzet behaald, maar de winst per aandeel viel wel hoger uit dan verwacht. Dit meldde de Amerikaanse bank vrijdag bij de kwartaalcijferrapportage.

De inkomsten van Citigroup daalden op jaarbasis van 21,5 miljard naar dan 21,1 miljard dollar. In het vierde kwartaal kwamen de inkomsten uit op 17,4 miljard dollar.

Onder de streep resteerde over het eerste kwartaal een nettowinst van 3,4 miljard dollar, of 1,58 dollar per aandeel tegen een winst per aandeel van 2,19 dollar in periode in 2023.

De verwachting van analisten voor het afgelopen kwartaal lag op een winst van 1,18 dollar per aandeel.

De CET-ratio steeg op jaarbasis van 13,4 naar 13,5 procent. Eind december was dit ook 13,4 procent. "Onze balans is sterk", zei CEO Jane Fraser vrijdag in een toelichting.

Het aandeel Citigroup noteerde vrijdag voor de openingsbel in New York 1,5 procent hoger.