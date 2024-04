BlackRock boekt meer winst dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BlackRock heeft in het afgelopen kwartaal een hogere winst geboekt, terwijl het beheerd vermogen ook steeg. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse vermogensbeheerder. BlackRock boekte over het eerste kwartaal een nettowinst van 1,57 miljard dollar, ofwel 10,48 dollar per aandeel, in vergelijking met 1,16 miljard dollar in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over het vierde kwartaal van 2023 behaalde de vermogensbeheerder een nettowinst per aandeel dollar per aandeel van 9,15 dollar. De aangepaste winst kwam afgelopen kwartaal uit op 9,81 dollar per aandeel tegen 7,93 dollar per aandeel een jaar eerder. De verwachting van analisten geraadpleegd door FactSet lag op een winst van 9,39 dollar. De inkomsten van BlackRock stegen op jaarbasis van 4,24 miljard dollar naar 4,73 miljard dollar. In het vierde kwartaal van 2023 lag de omzet op 4,63 miljard dollar. Het beheerd vermogen van BlackRock steeg op jaarbasis met 15 procent tot bijna 10,5 biljoen dollar. Aan het einde van het vierde kwartaal stond het beheerd vermogen op iets meer dan 10,0 biljoen dollar. Het aandeel BlackRock noteerde vrijdag in de elektronische handel voorbeurs 1,8 procent hoger. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.