Wall Street wacht in het rood op start cijferseizoen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt vrijdag, in aanloop naar de resultaten van een aantal grote banken, met verlies van start te gaan. Rond lunchtijd noteerde de future op de S&P 500 index 0,2 procent in het rood. JPMorgan, Wells Fargo en Citi trappen vanmiddag het cijferseizoen af. Met de start van het Amerikaanse cijferseizoen vandaag kunnen goede of slechte verrassingen het verschil maken, zo stelde Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De consensusverwachting voor het eerste kwartaal ligt rond een winststijging met 3 procent op jaarbasis in de VS. Voor de omzet is dit percentage vrijwel hetzelfde. Een afname van de kredietverlening kan een hap uit de winst nemen, waarschuwden analisten vooraf, terwijl de hogere rente een negatief effect kan hebben, omdat de rente die banken aan spaarders betalen omhoog is gegaan. De hogere rente drukt ook de waarde van de obligatieportefeuilles die banken hebben. Volgende week volgen de drie andere grootmachten: Bank of America, Goldman Sachs en Morgan Stanley. Op de macro-agenda staan vandaag de importprijzen en het consumentenvertrouwen van Michigan. De euro/dollar daalde naar 1,0653 en de Amerikaanse tienjaarsrente zakte naar 4,540 procent. Olie werd meer dan een procent duurder. Bedrijfsnieuws Morgan Stanley verloor donderdag meer dan vijf procent. Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken volgens The Wall Street Journal de bank over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen. Slotstanden De S&P 500 steeg donderdag 0,7 procent op 5.199,06 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 38.459,08 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 16.442,20 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.