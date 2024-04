Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, nu de markt een renteverlaging in juni door de ECB nauwelijks meer kan ontgaan en in afwachting van de eerste bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal in de VS. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van een procent op 507 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,8 procent naar 18.097,85 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 0,8 procent met een stand van 8.086,29 punten. De Britse FTSE steeg 1,3 procent naar 8.025,62 punten. Vandaag deed bestuurder Yannis Stournaras van de ECB nog een extra duit in de zak door tegen Bloomberg te zeggen dat nu het moment voor de ECB is onafhankelijk van de Fed te opereren. Voorzitter Christine Lagarde leek daar donderdag al vrij duidelijk over te zijn. De Griekse bestuurder bevestigde dit vrijdagochtend voorbeurs nog eens krachtig. Vandaag gaat het Amerikaanse cijferseizoen weer van start, met om te beginnen een aantal financials als BlackRock, Citigroup en Wells Fargo. Olie werd vrijdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het groen op 85,88 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 90,48 dollar werd betaald, een stijging van 0,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0659. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0712 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0730 op de borden. Bedrijfsnieuws Citi Research verhoogde het koersdoel voor ASML van 900 naar 1.250 euro en voor ASMI van 650 naar 700 euro. UBS op zijn beurt verhoogde het koersdoel voor ASML eveneens, van 880 naar 1.050 euro. ASML noteerde 1,8 procent hoger en ASMI 2,6 procent in het groen. Infineon Technologies zou bij de kwartaalcijfers nog wel eens met outlookwaarschuwing kunnen komen, waarschuwde Citi. Volgens Citi is de vraag naar de producten van de chipmaker niet verbeterd. Infineon wil dit jaar voorlopig een omzet van 15,5 tot 16,5 miljard euro realiseren, maar Citi waarschuwde voor een verlaging naar de onderzijde van deze bandbreedte. Het aandeel Infineon noteerde vrijdag 1,3 procent lager. Siemens Energy kan geconfronteerd worden met de nodige zorgen over de betrouwbaarheid van een platform na een incident in Noorwegen, donderdag, waarbij een schoep van een windturbine afviel. De koers noteerde 2,7 procent hoger. ING verhoogde het koersdoel voor Solvay van 30,00 naar 33,50 euro met handhaving van het koopadvies. Het aandeel won 1,7 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood. De S&P 500 steeg donderdag 0,7 procent op 5.199,06 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 38.459,08 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 16.442,20 punten. Dat was een nieuw record voor de techindex. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.