Valuta: euro glijdt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag ruim onder de 1,07 dollar, na een daling die vrijdagmorgen even na 08.00 uur werd ingezet door uitspraken van een ECB-bestuurder.

"Yannis Stournaras, Grieks bestuurder bij de ECB, zei vandaag tegen Bloomberg dat nu het moment is om als ECB af te wijken van de Fed. De bestuurder herhaalde zijn verwachting dat de ECB dit jaar de rente vier keer verlaagt", aldus marktanalist Stefan Koopman van Rabobank tegen ABM Financial News. "Het bevestigt in duidelijke bewoordingen hetgeen ECB-voorzitter Christine Lagarde donderdag al zei", aldus Koopman.

De Europese Centrale Bank zei donderdag al op koers te liggen voor een eerste renteverlaging in juni, hoewel het versoepelen van het monetaire beleid afhankelijk blijft van inkomende economische data. De ECB zal zich echter niet laten leiden door de Amerikaanse Federal Reserve, benadrukte voorzitter Christine Lagarde donderdag in haar toelichting op het rentebesluit.

Maar, zo benadrukte Lagarde, de ECB blijft afhankelijk van de economische cijfers die de komende periode binnenkomen. "In juni hebben we veel meer informatie", aldus de ECB-voorzitter.

Daarbij legt de centrale bank zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.

In de VS was voorzitter John Williams van de Fed van New York in beeld met de verwachting dat de Amerikaanse inflatie geleidelijk aan richting de 2 procent daalt, ondanks schommelingen. Williams ziet voor de Fed nog altijd ruimte om dit jaar met te beginnen met het verlagen van de rente. Hij legde donderdag in een speech in New York voor de Federal Home Loan Bank de nadruk op de weg die de inflatie al achter de rug heeft. Voor dit jaar verwacht Williams een PCE-inflatie van 2,5 procent, om volgend jaar verder te dalen richting de 2,0 procent, de doelstelling van de Fed.

De euro noteerde vrijdag 0,5 procent lager op 1,0671 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8532 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,4 procent en noteerde op 1,2506 dollar.