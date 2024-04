Mooie winsten op Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag aan een mooie stijging bezig. Richting het einde van de ochtend steeg de AEX met 0,9 procent naar 892 punten, nadat Wall Street donderdagavond het groen weer wist te vinden. Op zijn hoogtepunt stond de AEX op bijna 895 punten. Apple was gisteren een aanjager voor de Nasdaq met een stijging van 4,3 procent, nadat Bloomberg op basis van bronnen meldde dat het concern zijn producten gaat vernieuwen met nieuwe, op kunstmatige intelligentie gerichte chips. Nvidia, de voornaamste producent van chips voor kunstmatige intelligentie, steeg ook met meer dan vier procent. Morgan Stanley verloor juist meer dan vijf procent. Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken volgens The Wall Street Journal de bank over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen. Vanmiddag openen enkele grote Wallstreet-banken de boeken. Morgan Stanley is pas volgende week aan de beurt. De euro/dollar daalde naar een dieptepunt op 1,0666. De tienjaarsrentes in zowel de VS als Duitsland daalden iets. Olie werd een procent duurder. Stijgers en dalers In de AEX gingen bijna alle aandelen hoger. Adyen was de grootste daler met een verlies van 1,1 procent. ING daalde ook een procent, nadat Goldman zowel ING als ABN AMRO van de kooplijst haalde. Wel verhoogde Goldman de koersdoelen voor beide banken. ABN AMRO won 0,2 procent. Koploper vrijdagochtend was ASMI met een koerswinst van 2,4 procent. Citi verhoogde het koersdoel voor AMSI en voor ASML. Dat laatste deed UBS ook. ASML werd 1,3 procent duurder. Verder wonnen ArcelorMittal en Exor ruim 2 procent. In de AMX won Just Eat 6,0 procent en AMG steeg 2,0 procent. Basic-Fit was de enige daler, maar met een verlies van 0,3 procent was de koersontwikkeling bescheiden. Bij de smallcaps ging Kendrion aan de leiding. Het aandeel steeg met 5,7 procent nadat Kendrion de meeste van zijn automotive-activiteiten verkocht. Analisten reageerden positief en CEO Joep van Beurden meent dat de desinvestering de waardering ten goede zal komen. BAM won, gecorrigeerd voor een ex-dividend notering 3,5 procent. CM.com en Vivoryon daalden iets meer dan een procent. Het lokaal genoteerde Envipco steeg 7,6 procent. Bron: ABM Financial News

