CEO: Kendrion neemt heel strategische beslissing

(ABM FN-Dow Jones) Met de verkoop van 80 procent van de automotive-activiteiten aan het Amerikaanse Solero heeft Kendrion "een heel strategische beslissing" genomen. Dit zei CEO Joep van Beurden van Kendrion vrijdag tegen ABM Financial News.

Zowel automotive als industrie vereist flinke investeringen in de komende jaren, en daartoe is de schaal van Kendrion te klein, "dus moesten we kiezen om niet beide half half te doen", aldus Van Beurden. De keuze is daarbij gevallen op industrie, waar de marges hoger liggen en in de afgelopen jaren meer groei werd gerealiseerd.

Solero wil juist flink investeren in automotive en was daarmee een aantrekkelijke kandidaat, ook omdat 900 medewerkers van Kendrion meeverhuizen naar de nieuwe eigenaar. "Naar een goed huis", aldus de CEO, die zei dat er "gezonde interesse" was van private equity en strategische partijen voor de automotive-activiteiten van Kendrion.

Kendrion verkoopt 210 miljoen euro aan omzet en 19 miljoen euro aan EBITDA voor 65 miljoen euro, ofwel een multiple van 3,4. Maar omdat het ook 8 miljoen euro aan besparingen boekt, sprak Van Beurden van een waardering van circa 6, volgens analisten "meer in lijn met de sector".

Automotive Sound & Electronics in Europa en China Automotive blijven bij Kendrion en worden onderdeel van Industrial Actuators & Controls. De ontvlechting van deze activiteiten was lastiger, aldus Van Beurden. De investeringen in deze activiteiten worden stopgezet.

Nu Kendrion meer een 'pure play' wordt, zal dit "de waardering ten goede komen", verwacht de CEO. In september volgt er een beleggersdag en dan wil Van Beurden vooruitblikken op de doelen voor de komende jaren. Op vragen welke EBITDA-marge Kendrion dan wil halen, gaf hij geen antwoord. "Maar duidelijk is dat [de desinvestering] positief is [voor de marge]."