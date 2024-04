Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft vrijdag het koersdoel voor ASML verhoogd van 880 naar 1.050 euro en handhaafde het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van analist Francois-Xavier Bouvignies. De analist besloot om zijn koersdoel te verhogen in aanloop naar de kwartaalcijfers van ASML volgende week. UBS schat zowel de prijs als het aantal te verkopen EUV-machines hoger in, mede dankzij een hoger dan verwachte vraag van TSMC en andere klanten in het geheugensegment. ASML wordt momenteel gewaardeerd op een premie van 60 procent ten opzichte van sectorgenoten. Het tienjarige gemiddelde is echter 90 procent. "En dat biedt ruimte", aldus Bouvignies. Om in 2025 aan de bovenkant van de omzetoutlook van 30 tot 40 miljard euro uit te komen, schat UBS dat de orderinstroom in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar tussen de 5 en 7 miljard euro per kwartaal moet zijn. Het aandeel ASML steeg vrijdag 2,1 procent naar 928,20 euro. Bron: ABM Financial News

