Beursblik: ING ziet Kendrion positieve draai maken

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion heeft een goede keuze gemaakt met de verkoop van de meeste van de automotive-activiteiten en om als industriële speler verder te gaan. Dit stelde ING vrijdag in een analistenrapport. Het margeprofiel van Kendrion verbetert met deze stap significant, aldus analist Tijs Hollestelle. Daarnaast leidt de verkoop volgens ING tot een hogere waardering van de onderneming en wordt Kendrion minder cyclisch. Tot slot daalt de schuldratio en is er ruimte om te investeren in de industriële activiteiten. ING heeft een koopadvies op Kendrion met een koersdoel van 16,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag 4,6 procent naar 14,42 euro. Bron: ABM Financial News

