Beursblik: Kendrion doet Automotive tegen lage waardering de deur uit

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion ontvangt een relatief laag bedrag van Solero voor de automotive-activiteiten. Dit stelden analisten van Degroof Petercam vrijdag in een rapport, nadat voorbeurs de desinvestering werd gepresenteerd. De activiteiten worden verkocht tegen een multiple van 3,4. Daarnaast is de bank negatief verrast over de mededeling dat Kendrion niet langer wil investeren in Automotive Sound. Schijnbaar is dit niet meer levensvatbaar. Wel meent Degroof Petercam dat de resterende activiteiten, ofwel het nieuwe Kendrion, aantrekkelijker worden, maar dat is ook al grotendeels ingeprijsd, aldus analist Frank Claassen, die Kendrion nu ook een makkelijkere overnamekandidaat noemde. Degroof Petercam heeft een Houden advies op Kendrion met een koersdoel van 14,00 euro, waarmee de bank Kendrion waardeert op 7 tot 7,5 keer de EBITDA. Het aandeel Kendrion noteerde vrijdag op een groen Damrak 5,1 procent hoger op 14,48 euro. Bron: ABM Financial News

