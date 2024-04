AEX scherpt recordstand aan, onder aanvoering ASML en ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag 1,2 procent hoger naar 894,52 punten, de hoogste stand ooit, terwijl de Midkap 1,0 procent klom. Onder de hoofdaandelen gingen ASML en ASMI aan kop met winsten van meer dan twee procent, na onder meer koersdoelverhogingen door Citi Research in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen. Ook Philips won meer dan twee procent. Ahold Delhaize daalde ongeveer anderhalf procent, maar na een ex-dividend notering. Randstad daalde 0,6 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een nieuw Onderwogen advies van Barclays voor de uitzender. Ook ABN AMRO en ING hadden het lastig, nadat Goldman Sachs de twee bankaandelen van de kooplijst haalde, maar wel de koersdoelen verhoogde. In de AMX won Jut Eat-Takeaway vier procent. Fagron won daarnaast twee procent. Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fagron licht van 22,40 naar 22,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. De zakenbank heeft vertrouwen dat de magistrale bereider dit jaar de eigen outlook haalt. In de AScX won Kendrion maar liefst zeven procent. Kendrion verkoopt de automotive-activiteiten in Europa en VS aan Solero voor 65 miljoen euro. BAM daalde 3,7 procent, vanwege een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

