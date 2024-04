Kendrion verkoopt automotive-activiteiten in Europa en VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kendrion verkoopt de Automotive-tak in Europa en de VS met een bedrijfswaarde van 65 miljoen euro aan Solero Technologies. Dit maakte de specialist in elektromagneten vrijdagochtend bekend. Met deze desinvestering doet het bedrijf afstand van ongeveer 210 miljoen euro aan omzet, goed voor ongeveer 80 procent van de omzet van de totale Automotive-activiteiten, 19 miljoen euro aan EBITDA en 11 miljoen euro aan nettowinst. Hiervoor aangepast kwam de genormaliseerde EBITDA van Kendrion in 2023 uit op 42,1 miljoen euro in plaats van 53,1 miljoen euro. Automotive Sound & Electronics in Europa en China Automotive blijven bij Kendrion en worden onderdeel van Industrial Actuators & Controls. Kendrion wil de opbrengst van de transactie gebruiken om de balans te versterken en te herinvesteren in de Industrietak. Daardoor heeft Kendrion nu de handen vrij om zich geheel te kunnen richten om de positie van de onderneming in de overgang naar elektrificatie en minder milieubelastende energie te versterken. De veranderingen leiden verder tot een aanpassing van de organisatiestructuur en de overhead, waar naar schatting een besparing van 8 miljoen euro uit voortvloeit, effectief per 1 januari 2025. Eenmalige kosten in verband met de totale operatie, inclusief aanpassingen, wordt door Kendrion geraamd op eveneens 8 miljoen euro, die boekhoudkundig in de tweede helft van dit jaar worden verantwoord. De transactie met Solero wordt naar verwachting afgerond in het derde kwartaal van dit jaar. Bron: ABM Financial News

