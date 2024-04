AEX start handelsdag naar verwachting in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een stijging van 0,8 procent. Op Wall Street scherpte techbeurs Nasdaq donderdagavond zijn hoogste stand ooit aan.

Donderdag sloot de AEX nog 0,3 procent lager, ondanks een duidelijk signaal van de Europese Centrale Bank dat een eerste renteverlaging nadert. De Europese beurzen sloten wel boven het laagste punt van de dag.

De ECB liet de belangrijkste rentestanden conform de verwachting ongemoeid, maar opende wel "officieel" de deur naar een verlaging in juni, zag econoom Carsten Brzeski van ING. Voor het eerst sprak de centrale bank in haar rentebesluit over een mogelijke verlaging, zei de econoom.

Volgens voorzitter Christine Lagarde waren er tijdens de vergadering over het rentebesluit zelfs "enkele bestuurders" die nu al voldoende vertrouwen hadden in een renteverlaging.

Maar, zo benadrukte Lagarde ook, de ECB blijft afhankelijk van de economische cijfers die de komende periode binnenkomen. "In juni hebben we veel meer informatie", aldus de ECB-voorzitter. Daarbij legt de centrale bank zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.

De ECB wil zich ook niet laten leiden door wat de Federal Reserve de komende maanden gaat doen, zei Lagarde verder, maar de Europese markten dachten daar donderdag duidelijk anders over. De beurzen wisten de tegenvallende inflatiecijfers uit de VS woensdag nog te negeren, maar het vooruitzicht dat een Amerikaanse renteverlaging mogelijk pas in september plaatsvindt, speelde het sentiment in Europa donderdag wel parten.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING was de reactie op de Amerikaanse inflatiecijfers echter overdreven. “Op twee cijfers achter de komma waren de verschillen ten opzichte van de verwachting niet zo groot, maar daar zijn veel handelscomputers niet op ingesteld. En dus volgden er direct flinke bewegingen op de financiële markten”.

Volgens Wiersma hadden beleggers kunnen weten dat de inflatie iets harder dan verwacht was opgelopen, terwijl de “real-time inflatiecijfers” laten zien dat de inflatie deze maand “alweer flink is gedaald”.

Wellicht dat Amerikaanse beleggers zich dat met vertraging ook realiseerden, want de koersenborden op Wall Street kleurden donderdag alweer donkergroen, na flinke verliezen woensdag. Techbeurs Nasdaq scherpte met een stijging van 1,7 procent zelfs zijn hoogste stand ooit aan.

Apple was een aanjager voor de Nasdaq met een stijging van 4,3 procent, nadat Bloomberg op basis van bronnen meldde dat het concern zijn producten gaat vernieuwen met nieuwe, op kunstmatige intelligentie gerichte chips.

Nvidia, de voornaamste producent van chips voor kunstmatige intelligentie, steeg ook met meer dan vier procent.

Morgan Stanley verloor juist meer dan vijf procent. Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken volgens The Wall Street Journal de bank over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen.

Vanmiddag wordt het Amerikaanse cijferseizoen afgetrapt, met cijfers van onder meer de financiële waarden BlackRock, Citigroup, JPMorgan en Wells Fargo.

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend overwegend lager, ondanks het hogere slot op Wall Street donderdagavond.

De grootste daler was de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,5 procent, gevolgd door Seoel met een daling van 0,9 procent. De Nikkei index in Tokio noteerde wel hoger, met een stijging van 0,3 procent.

De Amerikaanse olie-future steeg vanochtend met 0,7 procent naar 85,63 dollar per vat. Donderdag namen oliebeleggers nog gas terug en de future daalde met 1,4 procent. Beleggers kijken nog altijd naar het Midden-Oosten en de kans op vergeldingsacties door Iran op Israël na de recente aanval op de Iraanse ambassade in Syrië.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers onder meer aandacht voor de Franse inflatie en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.

Bedrijfsnieuws

Kendrion verkoopt de automotive-activiteiten in Europa en VS aan Solero voor 65 miljoen euro.

Advent International verkocht een extra pluk aandelen Inpost aan PPF Group.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor Fagron licht van 22,40 naar 22,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg donderdag 0,7 procent op 5.199,06 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 38.459,08 punten en de Nasdaq sloot 1,7 procent hoger op 16.442,20 punten.