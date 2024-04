PPF vergroot belang in InPost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) Advent International heeft een extra pluk aandelen InPost aan PPF Group verkocht en die nadert zo een belang van 30 procent. Dit meldde PPF vrijdag voorbeurs. Het gaat om een belang van 10 procent, dat als gevolg van een optieconstructie nu in handen is gekomen van PPF. In mei vorig jaar nam PPF op deze manier al 5 procent van de aandelen InPost van Advent over. Na afronding van de verkoop houdt PPF een belang van 28,75 procent in InPost. Tegelijk heeft PPF met Claure Group een akkoord bereikt over een verkoop van een belang van 3 procent in InPost. "Ik ben erg blij om Marcelo Claure, een doorgewinterde techinvesteerder, te mogen verwelkomen als aandeelhouder van InPost", zei CIO Didier Stoessel van PPF. Bron: ABM Financial News

