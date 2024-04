Aziatische beurzen doen stap terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager, ondanks een hoger slot op Wall Street donderdagavond. De grootste daler was de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,7 procent, gevolgd door Seoel met een daling van 0,8 procent. De Nikkei index in Tokio noteerde wel hoger, met een stijging van 0,3 procent. De Bank of Korea hield vanochtend voor de tiende keer op rij de rente ongewijzigd op 3,50 procent. De Zuid-Koreaanse inflatie bedroeg in maart 3,1 procent, waar wordt gestreefd naar 2,0 procent. Verder is de markt in afwachting van Chinese ex- en importcijfers. De Amerikaanse olie-future steeg vanochtend met 0,7 procent naar 85,63 dollar per vat. Donderdag namen oliebeleggers nog gas terug en de future daalde met 1,4 procent. Beleggers kijken nog altijd naar het Midden-Oosten en de kans op vergeldingsacties door Iran op Israël na de recente aanval op de Iraanse ambassade in Syrië. De Europese beurzen maken zich op voor een groene opening na het hogere slot op Wall Street donderdagavond. Techbeurs Nasdaq scherpte met een stijging van 1,7 procent zijn hoogste stand ooit aan. Beleggers kijken vandaag vooral uit naar de kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse banken. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.