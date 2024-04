Koersalarm: Morgan Stanley onderuit vanwege onderzoeken vermogensbeheertak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken Morgan Stanley over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen via de vermogensbeheertak van de bank. Dit meldde The Wall Street Journal donderdagavond op basis van informatie van ingewijden. De Securities and Exchange Commission, het Office of the Comptroller of the Currency en andere kantoren van het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn hierbij betrokken, schreef de zakenkrant. Vorig jaar meldde The Wall Street Journal al dat ook de Federal Reserve onderzoek doet naar de praktijken van Morgan Stanley. De Fed heeft de bank verteld dat toezichthoudende maatregelen worden overwogen. De toezichthouders vragen zich af of Morgan Stanley voldoende onderzoek heeft gedaan naar de identiteit van potentiële klanten en waar hun vermogen vandaan komt, en hoe de bank de financiële activiteiten van haar klanten controleert. Sommige onderzoeken richten zich op de internationale klanten van de bank. Morgan Stanley is bezig met het aanpakken van de kwesties die door toezichthouders aan de orde zijn gesteld, volgens de krant. De aandelen van Morgan Stanley daalden donderdag in aanloop naar de slotbel op Wall Street ruim 5 procent. Bron: ABM Financial News

