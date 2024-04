Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald. Bij een settlement van 85,02 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 1,4 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent werd bijna een procent goedkoper en bleef daarmee steken onder de 90 dollar per vat.

De oliemarkten namen donderdag gas terug, waarmee de winst van de vorige sessie werd geconsolideerd. Beleggers kijken nog altijd naar het Midden-Oosten en de kans op vergeldingsacties door Iran op Israël na de recente aanval op de Iraanse ambassade in Syrië.

OPEC kwam donderdag met zijn maandrapport. Het kartel verwacht nog steeds dat de vraag naar olie in 2024 groeit met 2,2 miljoen vaten per dag. In 2025 zal de vraag naar olie met 1,8 miljoen vaten per dag toenemen, zei OPEC verder. Ook dat is gelijk aan de verwachting van vorige maand en de maand daarvoor.

De productie van niet-OPEC landen stijgt dit jaar vermoedelijk met 1,0 miljoen vaten en niet met 1,1 miljoen vaten per dag. Voor 2025 rekent OPEC weer op een stijging van de productie door niet-leden met 1,3 miljoen vaten per dag. De oude raming was 1,4 miljoen vaten per dag.

Het maandelijkse olierapport van het Internationaal Energieagentschap komt vrijdag uit, samen met belangrijke macrodata van grote economieën zoals China, Japan en Europa, en die kunnen de olieprijzen beïnvloeden in de aanloop naar het weekend, zei marktanalist Han Tan van Exinity.

Olie is in maart en begin april aanzienlijk gestegen, waarbij de toenemende spanning in het Midden-Oosten "duidelijk een reden is voor de impuls", volgens experts van ING.

"Het toegenomen geopolitieke risico komt echter op een moment dat de oliemarkt al op het punt stond om krapper te worden", aldus ING, dat verwacht dat de markt in het tweede kwartaal een tekort van ongeveer 1 miljoen vaten per dag zal hebben.

"OPEC+ zal de sleutel zijn tot de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar. Extra vrijwillige productieverlagingen zullen eind juni aflopen. Als gevolg daarvan zal de markt in de tweede helft van 2024 een klein overschot vertonen," volgens ING.

"Het belangrijkste opwaartse risico is echter als OPEC+ besluit tot een verdere verlenging, wat de markt nog verder zou verkrappen", volgens ING, dat voorspelt dat een vat Brent in het tweede en derde kwartaal gemiddeld 88 dollar per vat kost.

Volgens Tan bevinden de olieprijsbenchmarks zich momenteel "in een zeer ondersteunende omgeving", zolang de angst voor een breder conflict in het Midden-Oosten aanhoudt.

"Als Iran Israël aanvalt, zullen de olieprijzen omhoog schieten," volgens de marktkenner van Exinity.