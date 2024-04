Dovish ECB kan Europese beurzen niet aan winst helpen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd, ondanks een duidelijk signaal van de Europese Centrale Bank dat een renteverlaging nadert. De beurzen sloten wel boven het laagste punt van de dag.

De Stoxx Europe 600 index daalde 0,4 procent tot 504,55 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,8 procent op 17.954,48 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,3 procent in de min bij een stand van 8.023,74 punten. De Britse FTSE sloot 0,5 procent lager op 7.923,80 punten.

De Europese beurzen openden de dag terughoudend, in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

De ECB liet de belangrijkste rentestanden conform de verwachting ongemoeid, maar opende wel "officieel" de deur naar een verlaging in juni, zag Carsten Brzeski van ING. Voor het eerst sprak de centrale bank in haar rentebesluit ook over een mogelijke verlaging, zei de econoom.

Volgens voorzitter Christine Lagarde waren er tijdens de vergadering over het rentebesluit zelfs "enkele bestuurders" die nu al voldoende vertrouwen hebben in een renteverlaging.

Maar, zo benadrukte Lagarde ook, de ECB blijft afhankelijk van de economische cijfers die de komende periode binnenkomen. "In juni hebben we veel meer informatie", aldus de ECB-voorzitter. Daarbij legt de centrale bank zich niet op voorhand vast op een bepaald rentetraject.

De ECB wil zich ook niet laten leiden door wat de Federal Reserve de komende maanden gaat doen, zei Lagarde verder, maar de Europese markten dachten daar donderdag duidelijk anders over. De beurzen wisten de tegenvallende inflatiecijfers uit de VS woensdag nog te negeren, maar het vooruitzicht dat een Amerikaanse renteverlaging mogelijk pas in september plaatsvindt, speelde het sentiment in Europa donderdag wel parten.

Toch is er volgens investment manager Simon Wiersma van ING geen reden tot paniek, want "zolang de huidige inflatie vraag-gedreven is, in tegenstelling tot de aanbod-gedreven inflatie in 2021 en 2022, en de economie goed blijft draaien, hoeft dat voor aandelen helemaal niet slecht uit te pakken."

Op macro-economisch vlak was er donderdag ook aandacht voor Chinese inflatiecijfers, die in maart op jaarbasis een lichte stijging van 0,1 procent toonden. De Chinese producentenprijzen daalden afgelopen maand opnieuw, ditmaal met 2,8 procent. Dit was conform de verwachting.

De euro/dollar handelde rond het slot in Europa op 1,0700. De rente op de tienjarige Duitse Bund steeg naar 2,48 procent.

De olieprijzen daalden meer dan een procent. OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2024 groeit met 2,2 miljoen vaten per dag. Daarmee bleef de prognose onveranderd ten opzichte van een maand eerder.

Bedrijfsnieuws

Europese financials beleefden een slechte dag, mogelijk nu een renteverlaging door de ECB duidelijk in zicht komt. In Frankfurt verloor Deutsche Bank 2,5 procent en hekkensluiter Commerzbank zelfs 4,0 procent. In Parijs verloor Crédit Agricole 2,0 procent en BNP Paribas 1,8 procent. AXA daalde 1,2 procent. ING verloor 1,9 procent in Amsterdam en UniCredit daalde met 2,8 procent in Milaan.

Ook halfgeleiders stonden onder druk. Infineon verloor 2,4 procent en ASML leverde 0,5 procent in.

Koploper in de DAX was RWE, met een koerswinst van 2,7 procent. Rheinmetall won 1,9 procent. In de CAC 40 steeg Publicis 3,1 procent, waarmee het verreweg de grootste stijger was in de hoofdindex in Parijs.

Exor heeft in 2023 de intrinsieke waarde met een derde zien toenemen en zal door gewijzigde verslagregels een eenmalige boekwinst van 12 miljard euro noteren dit jaar. Exor zal circa 100 miljoen euro dividend uitkeren, of 0,46 euro per aandeel. Verder zal het aandeleninkoopprogramma worden herstart voor de resterende 250 miljoen euro. Het aandeel Exor sloot licht hoger in Amsterdam.

Givaudan liet over het eerste kwartaal van dit jaar een stevig volumeherstel zien, die de verwachtingen oversteeg. De omzet steeg autonoom 13 procent en was breedgedragen. De koers sloot toch 0,7 procent lager in Zürich.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot overwegend hoger. Alleen de Dow Jones index noteerde licht lager.