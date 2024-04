AEX lager gesloten na rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en nieuwe macrocijfers in de VS.

De AEX sloot 0,3 procent lager op 883,79 punten.

Er lijken steeds meer aanwijzingen te komen dat het monetaire beleid in de VS en Europa uiteen zal gaan lopen.

Vandaag was de ECB aan zet en die hield zoals verwacht de rente ongewijzigd, maar de kans op een renteverlaging lijkt wel steeds groter te worden.

De Europese Centrale Bank wordt steeds optimistischer dat de voorwaarden voor een versoepeling van het beleid op hun plaats vallen, zo schreef econoom Mark Wall van Deutsche Bank donderdag in een eerste reactie op het rentebesluit.

"Niemand zou verrast moeten zijn door een renteverlaging in juni", volgens de expert van de Duitse bank.

Maar volgens Wall is het de vraag of er na een eventuele verlaging in juni, in juli opnieuw een verlaging volgt, gezien de "voortdurende voorzichtigheid van de ECB ten aanzien van de binnenlandse inflatie", aldus de econoom van Deutsche Bank.

In de VS is het een ander verhaal en lijken de meeste leden van de Fed absoluut geen haast te hebben met het verlagen van de rente. Voor de Fed rekent de markt nu pas op een eerste verlaging in september. Wel politiek gevoelig zo voor de verkiezingen, maar de huidige data geven vooralsnog weinig reden tot verlagen. De inflatie is nog ver weg van de doelstelling van 2 procent en de arbeidsmarkt blijft sterk.

De Amerikaanse producentenprijzen stegen op maandbasis met 0,2 procent, na een stijging met 0,6 procent in februari. Economen rekenden voor maart op een stijging met 0,2 procent. De kernprijzen liepen met 0,2 procent op. Dat was 0,3 procent in februari.

De prijs van een vat Brent olie consolideert deze week wat rond de 90 dollar, waarbij de onrust in het Midden-Oosten de gemoederen flink bezighoudt. Oliekartel OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2024 stijgt met 2,2 miljoen vaten per dag, zo bleek donderdag uit het maandrapport van het kartel, waarmee de raming dus ongewijzigd bleef ten opzichte van maart. Vandaag deden de prijzen weer een stapje terug. Een vat Brent olie werd 0,6 procent goedkoper op 89,96 dollar.

De euro/dollar zakte donderdag verder weg na de tik van woensdag en noteerde op 1,0700. Zowel de Duitse als de Amerikaanse tienjaarsrente liep verder op naar respectievelijk 2,48 en 4,58 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX sloot UMG 0,6 procent hoger, gevolgd door de uitgevers RELX en Wolters Kluwer met winsten van 0,5 en 0,4 procent.

Exor won 0,2 procent na cijfers, die volgens analisten overigens goed waren. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel voor Exor van 103 naar 120 euro. De waardestijging van 33 procent naar 162,36 euro per aandeel was zo'n 5 procent meer dan de 154,60 waar Degroof op rekende. Dat was vooral te danken aan de belangen van Exor in Stellantis en Ferrari.

Ahold Delhaize sloot onveranderd, ondanks een kleine koersdoelverhoging van Jefferies.

De banken en verzekeraars sloten lager. ING, ABN AMRO, ASR en Aegon eindigden 1,8 tot 4,0 procent in het rood.

Bij de midkappers was Fagron de uitblinker met een koerswinst van 3,5 procent na cijfers. Fagron boekte in het eerste kwartaal een recordomzet van 209 miljoen euro, een paar miljoen euro meer dan analisten hadden voorzien. De magistrale bereider mikt voor 2024 nog altijd op een hoge enkelcijferige autonome omzetgroei en een toename van de winstgevendheid op jaarbasis.

AMG steeg 3,3 procent, maar Just Eat Takeaway en Air France-KLM daalden met ruim 4 procent.

In de AScX gingen de vastgoedbedrijven NSI en Vastned aan de leiding met winsten van 1,7 en 1,8 procent. De rode lantaarn was voor B&S Group met een verlies van 2,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Bij het sluiten van de Amsterdamse beurs noteerden de beurzen op Wall Street verdeeld. Zo daalde de S&P 500 0,2 procent, de Dow Jones 0,6 procent, maar steeg de Nasdaq met 0,3 procent.