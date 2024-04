Wall Street koerst af op vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken vlak te gaan openen, nu de producenteninflatie enigszins meeviel en de rentes wat daalden.

Futures op de S&P wezen een half uur voor de openingsbel op een vlakke tot fractionele hogere opening.

Aandelen gingen woensdag nog in de verkoop nadat beleggers tegenvallende inflatiecijfers voor consumenten beoordeelden, die de zorgen voedde dat de Federal Reserve wellicht minder renteverlagingen zal gaan doorvoeren dan verwacht. Inmiddels blijkt uit de CME FedWatch tool dat het merendeel van de ondervraagden er nu rekening mee houdt dat de eerste verlaging in september zal worden doorgevoerd.

Verder bleek uit de notulen van de bijeenkomst van de Fed vorige maand ook dat sommige functionarissen zich zorgen blijven maken over de hardnekkige inflatie en de beoogde doelstelling van 2 procent.

Wel wordt het tempo van de afbouw van de balans verkleint van zo’n 60 miljard dollar naar 35 miljard dollar. De limiet van 35 miljard dollar voor de afvloeiing van door hypotheek gedekte waardepapieren zou worden gehandhaafd. Dat komt overeen met het voornemen van de Fed om op de lange termijn voornamelijk nog alleen maar staatobligaties aan te houden.

Vandaag bleken de producentenprijzen op maandbasis minder hard gestegen te zijn. De prijzen stegen op maandbasis met 0,2 procent, na een stijging met 0,6 procent in februari. Zonder de volatiele prijzen van handel, voeding en energie stegen de producentenprijzen in de VS afgelopen maand met 0,2 procent, na een stijging van deze kernprijzen met 0,3 procent in februari.

Op jaarbasis stegen de producentenprijzen in maart met 2,1 procent. Een maand eerder bedroeg de stijging 1,6 procent. De kernproducentenprijzen stegen met 2,8 procent.

Ook werd bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week sterker is gedaald dan verwacht. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering kwam uit op 211.000, goed voor een daling met 11.000. De verwachting lag op 216.000 aanvragen.

De prijs van een vat WTI-olie consolideert deze week wat rond de 86,00 dollar, waarbij de onrust in het Midden-Oosten de gemoederen flink bezighoudt. Oliekartel OPEC verwacht nog altijd dat de vraag naar olie in 2024 stijgt met 2,2 miljoen vaten per dag, zo bleek donderdag uit het maandrapport van het kartel, waarmee de raming dus ongewijzigd bleef ten opzichte van maart. De prijzen reageerden nauwelijks en een vat WTI-olie daalde 0,6 procent naar 85,70 dollar.

De rente op Amerikaanse staatsobligaties deed een stapje terug, na de sterke stijging van gisteren. De tienjarige staatsobligatie noteerde op 4,53 procent.

De ECB handhaafde zojuist de rente, zoals verwacht. Wel lijkt de centrale bank steeds meer voor te sorteren op een renteverlaging.

De euro/dollar herstelde wat en handelde op 1,0740.

Bedrijfsnieuws

Alpine Immune Sciences steeg met 36 procent voorbeurs , nadat het had ingestemd met een overname door Vertex Pharmaceuticals voor 4,9 miljard dollar in contanten. Vertex betaalt 65 dollar per aandeel voor Alpine Immune, een immunologisch gericht biotechnologiebedrijf. Vertex-aandelen daalden met 0,5 procent voorbeurs.

Vera Therapeutics steeg 11 procent voor de openingsbel. Het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel is vergelijkbaar met dat van Alpine Immune.

Regeneron Pharmaceuticals is door het ministerie van Justitie beschuldigd van frauduleuze praktijken met betrekking tot de prijsstelling van Eylea, het medicijn voor slechtziendheid van het bedrijf. "De klacht beweert dat Regeneron op frauduleuze wijze de Medicare-vergoedingstarieven voor Eylea heeft verhoogd door willens en wetens valse gemiddelde verkoopprijsrapporten in te dienen bij de Centers for Medicare en Medicaid Services, waardoor bepaalde prijsconcessies werden uitgesloten", aldus de DOJ in een verklaring. Regeneron zei dat de beschuldigingen ‘ongegrond’ waren en is van plan ‘zichzelf krachtig te verdedigen in de rechtbank’. Regeneron daalde 2,3 procent voor aanvang van de handel.

Costco Wholesale steeg voorbeurs 0,6 procent, nadat het bedrijf zijn kwartaaldividend in contanten verhoogde met ongeveer 14 procent tot 1,16 dollar per aandeel. Costco kondigde in december al een speciaal contant dividend aan van 15 dollar per aandeel. De omzet in dezelfde winkels bij Costco steeg in maart met 7,7 procent, hoger dan de stijging van 5 procent in februari.

Rent the Runway steeg met 42 procent voor de opningsbel, nadat het kledingverhuurplatform zei dat het verwacht dat de vrije cashflow dit jaar break-even zal zijn. “Wij zijn ervan overtuigd dat Rent the Runway klaar is om het boekjaar 2024 af te sluiten als een duurzame, groeiende en vrije cashflow-break-even onderneming”, aldus Sid Thacker, Chief Financial Officer.

Donderdag worden er cijfers verwacht van Constellation Brands, CarMax en Fastenal. Constellation handelde vlak in de premarket-handel. Analisten verwachten dat de alcoholgigant over het vierde kwartaal een winst zal rapporteren van 2,11 dollar per aandeel op een omzet van 2,1 miljard dollar, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,0 procent tot 5.160,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 38.461,51 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 16.170,36 punten.