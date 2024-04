Beursblik: ECB steeds optimistischer over versoepeling beleid Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank wordt steeds optimistischer dat de voorwaarden voor een versoepeling van het beleid op hun plaats vallen. Dit schreef econoom Mark Wall van Deutsche Bank donderdag in een eerste reactie op het rentebesluit. "Niemand zou verrast moeten zijn door een renteverlaging in juni", volgens de expert van de Duitse bank. Maar volgens Wall is het de vraag of er na een eventuele verlaging in juni, in juli opnieuw een verlaging volgt, gezien de "voortdurende voorzichtigheid van de ECB ten aanzien van de binnenlandse inflatie", aldus de econoom van Deutsche Bank. "Het terugschroeven van de restrictiviteit, om de woorden van president Lagarde te gebruiken, zou geleidelijker kunnen gaan", denkt Wall. De ECB liet de basisrente donderdag ongemoeid op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit bleef staan op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent. Bron: ABM Financial News

