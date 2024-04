Futures wijzen op lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet, in aanloop naar onder meer de inflatiecijfers voor producenten. Futures op de S&P wezen rond lunchtijd op een lagere opening en alle drie de indices noteerden ongeveer 0,3 procent in het rood. Aandelen gingen woensdag in de verkoop, nadat beleggers tegenvallende inflatiecijfers voor consumenten kregen gepresenteerd, die de zorgen voedden dat de Federal Reserve wellicht minder renteverlagingen zal gaan doorvoeren dan verwacht. Inmiddels blijkt uit de CME FedWatch Tool dat het merendeel van de ondervraagden er nu rekening mee houdt dat de eerste verlaging in september zal plaatsvinden. Verder bleek uit de notulen van de bijeenkomst van de Fed vorige maand ook dat sommige bankiers zich zorgen blijven maken over de hardnekkige inflatie en de beoogde doelstelling van 2 procent. Wel wordt het tempo van de afbouw van de balans verkleind van zo’n 60 miljard dollar naar 35 miljard dollar. Vandaag is het de beurt aan de producentenpeijzen, die veelal vooruitlopen op de inflatiecijfers voor consumenten. Economen geraadpleegd door Dow Jones Newswires verwachten dat deze prijzen in maart met 0,3 procent zullen zijn gestegen, en met 0,2 procent wanneer voedsel en energie buiten beschouwing worden gelaten. In februari stegen deze prijzen met respectievelijk 0,6 en 0,4 procent. Ook zal er aandacht zijn voor de wekelijkse steunaanvragen en komen een aantal leden van de Fed weer aan het woord. De prijs van een vat WTI-olie consolideert deze week wat rond de 86 dollar, waarbij de onrust in het Midden-Oosten de gemoederen flink bezighoudt. Oliehandelaren zullen ook uitkijken naar een maandelijks oliemarktrapport van de OPEC dat later op de dag wordt gepubliceerd en naar het oliemarktrapport van het Internationaal Energieagentschap dat vrijdag verschijnt. De rente op Amerikaanse staatsobligaties veranderde donderdag weinig, na de sterke stijging van gisteren. De tienjarige staatsobligatie noteerde op 4,55 procent, op het hoogste niveau van dit jaar. De euro/dollar zakte na de tik van gisteren nog iets verder weg en noteerde op 1,0726. Bedrijfsnieuws Alpine Immune Sciences steeg met 36 procent voorbeurs, nadat het had ingestemd met een overname door Vertex Pharmaceuticals voor 4,9 miljard dollar. Vertex betaalt 65 dollar per aandeel voor Alpine Immune, een immunologisch gericht biotechnologiebedrijf. Vertex-aandelen daalden met 0,5 procent voorbeurs. Vera Therapeutics steeg 11 procent voor de openingsbel. Het belangrijkste kandidaat-geneesmiddel van Vera is vergelijkbaar met dat van Alpine Immune. Regeneron Pharmaceuticals is door het ministerie van Justitie beschuldigd van frauduleuze praktijken met betrekking tot de prijsstelling van Eylea, een medicijn voor slechtziendheid. Regeneron zou onjuiste prijzen hebben aangeleverd bij de toezichthouder voor de Medicare-vergoedingen. Regeneron noemde de beschuldigingen ongegrond. Het aandeel Regeneron daalde 2,3 procent voor aanvang van de handel. Costco Wholesale steeg voorbeurs 0,6 procent, nadat het bedrijf het kwartaaldividend verhoogde met ongeveer 14 procent tot 1,16 dollar per aandeel. De vergelijkbare omzet bij Costco steeg in maart met 7,7 procent, na een stijging van 5 procent in februari. Het aandeel Rent the Runway steeg met 42 procent voor de opningsbel, nadat het kledingverhuurplatform zei dat het verwacht dat de vrije kasstroom dit jaar break-even zal zijn. Donderdag worden er cijfers verwacht van Constellation Brands, CarMax en Fastenal. Constellation handelde vlak in de voorbeurshandel. Analisten verwachten dat de drankenreus over het afgelopen kwartaal een winst zal rapporteren van 2,11 dollar per aandeel op een omzet van 2,1 miljard dollar, een stijging van 5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Slotstanden Wall Street De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,0 procent tot 5.160,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 38.461,51 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 16.170,36 punten. Bron: ABM Financial News

