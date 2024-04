Beursblik: Jefferies schroeft koersdoel Ahold Delhaize iets op

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 28,50 naar 29,50 euro, met behoud van het Houden advies, in aanloop naar de cijfers over het eerste kwartaal. Dit bleek uit een rapport van analist Frederick Wild, waarin hij een vergelijking trok met rivalen Carrefour en Jeronimo Martins.

De kwartaalcijfers van Ahold Delhaize volgen op 8 mei en zullen het dieptepunt markeren van de onderliggende omzetgroei en marge in de VS, voorzien de analisten.

Beleggers zijn zich wel bewust van de druk in de VS in het eerste halfjaar, en focussen op de kwesties van een mogelijk kantelpunt in de groei in de tweede helft van het jaar en, daarmee verbonden, de discussie over de investeringen die nodig zijn om marktaandeel en stijgende marges vast te houden.

Hoewel Jefferies over beide onderwerpen redelijk positief is, denken de analisten dat er elders betere waarderingen en winstpotentieel te halen zijn.

Zowel Carrefour als Ahold Delhaize en Jeronimo Martins zijn relatief laag gewaardeerd, ten opzichte van de Europese Stoxx 600. De drie supermarktbedrijven zullen volgens de zakenbank onder druk staan in het begin van dit jaar, en beleggers focussen bij alle drie de aandelen op de potentie voor een keerpunt in de vergelijkbare omzet en marge in de tweede helft van het jaar.

Voor Ahold Delhaize is de consensus voor de tweede jaarhelft voorzichtig, met een groei van 1 procent na een daling van 1 procent in de eerste helft. Jefferies houdt het echter op een koopadvies voor Carrefour, omdat dit aandeel lager gewaardeerd is en omdat de rente in de VS waarschijnlijk langzamer zal dalen dan in Europa. Dat zou het consumentenklimaat in Europa moeten bevoordelen.