Jaarvergadering ForFarmers keurt dividendvoorstel goed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers heeft op de jaarvergadering op alle punten goedkeuring gekregen van de aandeelhouders, inclusief voor het dividendvoorstel van 0,15 euro per aandeel over 2023. Dit maakte de veevoederproducent donderdag bekend. Door de jaarvergadering werd KPMG aangesteld als accountant voor 2024. Daarnaast is Annemieke den Otter herbenoemd als lid van de raad van commissarissen. Bron: ABM Financial News

