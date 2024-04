Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag overwegend lager in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een min van 0,3 procent op 505,3 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,4 procent naar 18.030,89 punten. De Franse CAC 40 noteerde onveranderd met een stand van 8.051,38 punten. De Britse FTSE daalde 0,1 procent naar 7.949,14 punten.

De verwachting is dat de ECB de rente ook vandaag weer ongemoeid laat op 4,5 procent, maar ook dat er misschien expliciet vooruit wordt gelopen op een renteverlaging in juni. De kans daarop wordt door de markt ingeschat op ruim 72 procent.

Olie werd donderdag duurder. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het groen op 86,48 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 90,80 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0735. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0732 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0744 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Exor heeft in 2023 de intrinsieke waarde met een derde zien toenemen en zal door gewijzigde verslagregels een eenmalige boekwinst van 12 miljard euro noteren dit jaar. Exor zal circa 100 miljoen euro dividend uitkeren, of 0,46 euro per aandeel. Verder zal het aandeleninkoopprogramma worden herstart voor de resterende 250 miljoen euro. Het aandeel Exor noteerde donderdag 0,3 procent lager.

Marks & Spencer verlengde woensdag de samenwerking met HSBC en dat illustreert volgens Shore Capital de voortgang van zaken die CEO Stuart Machin maakt met zijn prioriteitenlijst. Het aandeel noteerde 0,4 procent hoger.

Givaudan liet over het eerste kwartaal van dit jaar een stevig volumeherstel zien, die de verwachtingen oversteeg. De omzet steeg autonoom 13 procent en was breedgedragen. De koers noteerde desondanks 1,3 procent lager.

Energie-aandelen deden het opnieuw goed. BP won in Londen bijna 2 procent en in Amsterdam steeg Shell 1,0 procent. Totalenergies zat daar tussenin. In Parijs steeg dit aandeel 1,2 procent.

De voordelen van de samenwerking die de London Stock Exchange Group met Microsoft heeft, lijken volgens Berenberg moeilijk te kwantificeren. De groeimogelijkheden van de groep laten zich volgens de bank nog niet vertalen in de waardering ervoor. De consensus verlaagde de taxaties, maar de zakenbank denkt dat vanaf 2026 een jaarlijkse groei van 1 tot 2 procent mogelijk moet zijn. De koers van LSE noteerde vlak.

MTU Aero Engines ziet de vertragingen in de aanvoerlijnen langzamer verdwijnen naar verwacht en dat zou nog wel eens doorvertaald kunnen worden in de resultaten over de eerste drie maanden van dit jaar. Dit bleek uit een ontmoeting dir Stifel Equity Research met het management van de bouwer van vliegtuigmotoren had. Voor de nieuwe motoren speelt dit niet, maar wel bij vervangingen. De koers noteerde 0,6 procent lager.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 1,0 procent tot 5.160,64 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 38.461,51 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 16.170,36 punten.